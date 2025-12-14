"Was pijnlijk voor mij": Evenepoel over zijn verloren voetbaldroom

Remco Evenepoel stond onlangs op de cover van Forbes. Het interview en de fotoshoot gingen door in het stadion van Anderlecht, waar Evenepoel voetbalde.

Net als Lotte Kopecky werd Remco Evenepoel door het prestigieuze zakenblad Forbes opgenomen in de Belgische ‘30 Under 30’-lijst. Dat is een lijst van de 30 volgens hen meest invloedrijke Belgen jonger dan 30 jaar.

Evenepoel staat ook op de cover van de meest recente uitgave, winter 2025-2026. Opvallend is dat de fotoshoot doorging in het stadion van Anderlecht. Daar probeerde Evenepoel tot zijn 16de zijn voetbaldroom waar te maken.

Evenepoel moest voetbaldroom opgeven

"Omdat ik altijd heb gedroomd van een carrière als voetballer", zegt Evenepoel - nog steeds een groot supporter van Anderlecht - over de gekozen locatie. "En ik droom nog vaak dat ik weer voetbal."

"De eerste keren dat ik het stadion weer binnenstapte, waren een beetje pijnlijk. Ik zei tegen mezelf dat ik daar zelf op het veld had kunnen staan. Ik had het gevoel dat mijn toekomst als voetballer me was afgenomen."

"Maar door me voor 200 procent in te zetten voor het wielrennen, heb ik dat overwonnen. Als ik in België ben, ga ik volledig ontspannen naar het stadion", besluit de dubbele olympische kampioen wielrennen nog.



