📷 Nieuwe prestigieuze eer voor Remco Evenepoel

Remco Evenepoel staat op de cover van Forbes-magazine. Dat is in de Verenigde Staten een heel toonaangevend magazine te noemen. En de dubbele Olympische kampioen beseft dan ook dat het voor hem een hele eer is.

Met Remco Evenepoel en Lotte Kopecky staan twee wielrenners in de prestigieuze '30 Under 30'-lijst die Forbes opstelde voor België. Voor Remco Evenepoel is er nu nog een extra segment toegevoegd aan de mooie eer die hij krijgt.

Evenepoel staat namelijk op de cover van het magazine om de 30 under 30-lijst in de kijker te zetten. Dat heeft hij ook gedeeld op zijn eigen sociale media met een beetje extra uitleg over hoe trots hij op die zaak precies is.

“Het is natuurlijk een grote eer. Het betekent dat ik op jonge leeftijd al veel goede dingen heb bereikt en dat ik mensen inspireer. Bovendien motiveert het me om het in de toekomst nog beter te doen", aldus Evenepoel in het magazine.

Dubbele Olympische titel en veel impact

Door een dubbele Olympische titel en door te blijven bewijzen dat hij met de allerbeste renners mee kan is Evenepoel een wielericoon geworden. Daarbuiten maakt hij ook heel wat impact op het dagdagelijkse leven.



Lees ook... CEO is helder over Remco Evenepoel en diens wens: "De nee is definitief"›

En ook Lotte Kopecky staat dus samen met Remco Evenepoel op de '30 Under 30'-lijst van Forbes. De voormalige wereldkampioene was ook heel erg blij met de eer die ze toebedeeld kreeg door de Amerikanen en beseft dat ze er ook in de toekomst wil staan.