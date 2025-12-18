Benoot heeft prachtige herinneringen dankzij Van Aert, maar één keer vierden ze niet

Er komt een einde aan de samenwerking tussen Tiesj Benoot en Wout van Aert, door het vertrek van die eerste bij Visma-Lease a Bike. Benoot heeft op zijn jaren bij de Nederlandse ploeg teruggeblikt.

Dat heeft Benoot gedaan in een afscheidsinterview op het YouTube-kanaal van Visma-Lease a Bike. De ploeg heette nog Jumbo-Visma toen Benoot in 2022 voor de ploeg begon te rijden. Hij maakte dat jaar zijn debuut voor de Nederlandse formatie in de Omloop. Hij en Van Aert toonden meteen hoe goed ze zouden samenwerken in een finale.

"Ik kon met Wout aanvallen op de Berendries", herinnert Benoot zich. "Met een klein groepje gingen we naar de Muur van Geraardsbergen. Enkele kilometers voor de voet ging ik solo. Wout beschermde me van achteruit. Jammer genoeg werd ik iets na de Muur teruggegrepen." Toch kwam er nog een goede afloop. "Wout vertrok meteen daarna solo en won de koers."

Visma-periode Benoot begon met zege Van Aert

Dat is uiteraard een prachtige herinnering voor Benoot. In zijn eerste koers voor zijn nieuwe ploeg speelde hij op Belgische bodem meteen een belangrijke rol aan de zijde van Van Aert, die het dan ook nog eens afmaakte. "Het was een hele mooie manier om mijn rekening bij de ploeg te openen", zegt Benoot over dat ideale begin bij de ploeg.

De rest is geschiedenis, zouden we kunnen zeggen. Er werd niet alleen in klassiekers maar ook in de Tour succes beleefd. Zeker in de Tour van 2022."Wat voor mij ook speciaal was, was dat we na de ritzege van Wout in Calais niet vierden zoals ik gewoon was na ritzeges in de jaren voordien. Je voelde dat we daar waren om iets meer te doen."

Geel voor Vingegaard en groen voor Van Aert in 2022

Jumbo-Visma was dat jaar hyperambitieus naar de Tour getrokken. "Je voelde dat we daar waren om meer ritten te winnen en om geel én groen te winnen." Het werd allemaal waargemaakt: Vingegaard won het algemeen klassement, Van Aert het puntenklassement.