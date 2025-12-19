Ondanks gekke toestanden met fans op training ligt niet iedereen wakker van duel Van Aert - Van der Poel

Ondanks gekke toestanden met fans op training ligt niet iedereen wakker van duel Van Aert - Van der Poel
Foto: © photonews

Het zijn blijkbaar gekke toestanden bij de trainingen van Wout van Aert en Mathieu van der Poel. Iedereen kijkt uit naar echte duels tussen hen beiden in het veld, of toch niet?

Het verlangen bij de veldritliefhebbers om die twee aan het werk te zien is enorm groot. "Zelfs naar de trainingen in Lichtaart komt een hoop volk kijken", onthult Paul Herygers in de podcast Sporza Daily. "Er staan misschien 100 mensen in dat bos om een glimp van Van Aert of Van der Poel op te vangen. Het zijn bijna koersen geworden." 

Herygers omschrijft het als een meerwaarde als Van Aert en Van der Poel aan een start van een cross staan. Zelf heeft hij ook oog voor een ander groot talent. "Nys heeft duidelijk stappen gezet. Van zijn 8 crossen won hij er 4 en werd hij 2 keer tweede. Als ik naar de kalender van Van Aert kijk, dan zie ik kansen voor hem om zich te meten met dat kleine geval uit Baal."

Nys vs Van Aert mogelijk de mooiste duels

Dat zou misschien wel het meeste spektakel kunnen opleveren. "Dat worden volgens mij mooiere duels dan die die we misschien verwachten tegen de wereldkampioen." Als Van der Poel eenmaal onder stoom komt en de rest van het crossseizoen weer naar zijn hand zet, zou het kunnen dat het achter hem wel wat spannender wordt.

Volgens Herygers heeft Thibau Nys al bewezen dat hij mits een goede dag Wout van Aert het vuur aan de schenen kan leggen. "Dat hebben we in het verleden al gezien. Denk aan Loenhout, waar Nys tot in de volle finale tegen Van Aert strijdt om de tweede plaats." Dat zou zich dus wel eens gerust kunnen herhalen dit seizoen. 

Druk programma voor Nys

Een potentiële belemmering is een mogelijk gebrek aan frisheid bij Nys. Die rijdt maar liefst 10 crossen in de kerstperiode. "Als je de Tour in de benen hebt, dan deins je daar niet voor terug. Het is ook maar elke keer een uur koersen." Lees ook over de verwachtingen van Niels Albert voor Van Aert

