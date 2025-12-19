Ruben Van Gucht opnieuw voor de rechter verschenen en kent ook zijn nieuwe straf

Een nieuwe dag, een nieuwe verschijning voor de politierechter voor Ruben Van Gucht. Het aantal dagen rijverbod is nog wat aangedikt.

De tv-presentator kreeg eind oktober al een rijverbod opgelegd van negen maanden. Donderdag verscheen Van Gucht in Gent voor de politierechtbank. Daar kreeg hij voor rijden onder invloed 21 dagen rijverbod en een boete van 1600 euro. Hij moest dus destijds zijn rijbewijs inleveren, maar een dag later kroop hij alweer achter het stuur.

Dat is waarom de wielerjournalist zich vandaag ook bji de politierechtbank in Vilvoorde moest aanbieden. Een ANPR-camera in Zaventem had immers de Porsche van Van Gucht geregistreerd, op de eerste dag waarop hij niet meer met de auto mocht rijden. Het liet zich dus al raden dat het niet bij de eerder uitgesproken straffen zou blijven.

Nog eens drie maanden rijverbod voor Van Gucht

Zo is het in Vilvoorde ook gelopen. De Vilvoordse politierechter sprak nagenoeg dezelfde straf uit als die in Gent. Van Gucht krijgt nog eens 21 dagen rijverbod aan zijn broek. Daar komt opnieuw een boete bij van 1600 euro, al zit daar wel 600 euro met uitstel bij. Voorlopig is het dus enkel een nieuwe effectieve boete van 1000 euro die erbij komt.

Met een beige trui en kostuum was Van Gucht netjes uitgedost en voorts stelde hij zich heel bescheiden op. Hij erkende ten opzichte van de politierechter dat hij in de fout was gegaan en dat hij hiervoor zijn verantwoordelijkheid wilde nemen. Dat is ook wat zijn advocaat aan de rechtbank had duidelijk gemaakt namens zijn cliënt.

Van Gucht weet waar hij aan toe is



Het is nu in elk geval voor Van Gucht duidelijk hoe lang hij precies de auto aan de kant moet laten en hoeveel euro's hij aan boetes op tafel moet leggen. Bovendien zijn de bezoekjes aan de rechtbank nu volledig achter de rug.