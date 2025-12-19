Ruben Van Gucht opnieuw voor de rechter verschenen en kent ook zijn nieuwe straf

Ruben Van Gucht opnieuw voor de rechter verschenen en kent ook zijn nieuwe straf

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Een nieuwe dag, een nieuwe verschijning voor de politierechter voor Ruben Van Gucht. Het aantal dagen rijverbod is nog wat aangedikt.

De tv-presentator kreeg eind oktober al een rijverbod opgelegd van negen maanden. Donderdag verscheen Van Gucht in Gent voor de politierechtbank. Daar kreeg hij voor rijden onder invloed 21 dagen rijverbod en een boete van 1600 euro. Hij moest dus destijds zijn rijbewijs inleveren, maar een dag later kroop hij alweer achter het stuur.

Dat is waarom de wielerjournalist zich vandaag ook bji de politierechtbank in Vilvoorde moest aanbieden. Een ANPR-camera in Zaventem had immers de Porsche van Van Gucht geregistreerd, op de eerste dag waarop hij niet meer met de auto mocht rijden. Het liet zich dus al raden dat het niet bij de eerder uitgesproken straffen zou blijven.

Nog eens drie maanden rijverbod voor Van Gucht

Zo is het in Vilvoorde ook gelopen. De Vilvoordse politierechter sprak nagenoeg dezelfde straf uit als die in Gent. Van Gucht krijgt nog eens 21 dagen rijverbod aan zijn broek. Daar komt opnieuw een boete bij van 1600 euro, al zit daar wel 600 euro met uitstel bij. Voorlopig is het dus enkel een nieuwe effectieve boete van 1000 euro die erbij komt.

Met een beige trui en kostuum was Van Gucht netjes uitgedost en voorts stelde hij zich heel bescheiden op. Hij erkende ten opzichte van de politierechter dat hij in de fout was gegaan en dat hij hiervoor zijn verantwoordelijkheid wilde nemen. Dat is ook wat zijn advocaat aan de rechtbank had duidelijk gemaakt namens zijn cliënt.

Van Gucht weet waar hij aan toe is


Het is nu in elk geval voor Van Gucht duidelijk hoe lang hij precies de auto aan de kant moet laten en hoeveel euro's hij aan boetes op tafel moet leggen. Bovendien zijn de bezoekjes aan de rechtbank nu volledig achter de rug. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender

Meer nieuws

Terwijl zijn verloofde bij haar ex-ploeg zit: duikt Belgische na grote stap op aan zijde van Tadej Pogacar?

Terwijl zijn verloofde bij haar ex-ploeg zit: duikt Belgische na grote stap op aan zijde van Tadej Pogacar?

20:00
Ondanks gekke toestanden met fans op training ligt niet iedereen wakker van duel Van Aert - Van der Poel

Ondanks gekke toestanden met fans op training ligt niet iedereen wakker van duel Van Aert - Van der Poel

18:00
Brandt het vuur nog? Van Aert doet de hoop oplaaien voor crossrentree en heeft een wens voor 2026

Brandt het vuur nog? Van Aert doet de hoop oplaaien voor crossrentree en heeft een wens voor 2026

16:00
'Tweede regenboog' nu echt verleden tijd: Jolien D'hoore en AG Insurance-Soudal grijpen in na alle kritiek

'Tweede regenboog' nu echt verleden tijd: Jolien D'hoore en AG Insurance-Soudal grijpen in na alle kritiek

15:00
Wout van Aert reflecteert en is zelfkritisch: "Een verkeerde beslissing"

Wout van Aert reflecteert en is zelfkritisch: "Een verkeerde beslissing"

13:30
Bruyneel verdedigt de nieuwe ploeg van Evenepoel

Bruyneel verdedigt de nieuwe ploeg van Evenepoel

13:00
Daagt ex-Tourwinnaar UAE en Visma-Lease a Bike uit met zijn idee?

Daagt ex-Tourwinnaar UAE en Visma-Lease a Bike uit met zijn idee?

12:30
Topwielrenster deelt sneer uit na valpartij: "Veel mensen enkel bezig met hun eigen wereld"

Topwielrenster deelt sneer uit na valpartij: "Veel mensen enkel bezig met hun eigen wereld"

12:00
📷 Stralende Oumi steelt de show aan zijde van Remco Evenepoel en teaset: "Wil je meer?" Naast de fiets

📷 Stralende Oumi steelt de show aan zijde van Remco Evenepoel en teaset: "Wil je meer?"

11:00
Van der Poel onderstreept band met trouwe partner Alpecin-Deceuninck na topjaar

Van der Poel onderstreept band met trouwe partner Alpecin-Deceuninck na topjaar

10:00
Remco-mania slaat meteen toe: nieuwe ploegmaats klappen uit de biecht

Remco-mania slaat meteen toe: nieuwe ploegmaats klappen uit de biecht

09:00
Wielerterm naar de prullenmand verwezen: Pogacar heerst, Van der Poel volgt

Wielerterm naar de prullenmand verwezen: Pogacar heerst, Van der Poel volgt

08:30
Wout van Aert haalt na zijn kritiek zijn gelijk en krijgt steun van teambaas

Wout van Aert haalt na zijn kritiek zijn gelijk en krijgt steun van teambaas

08:00
Bruyneel neemt afkoopsom van vele miljoenen voor Evenepoel onder de loep en onthult details

Bruyneel neemt afkoopsom van vele miljoenen voor Evenepoel onder de loep en onthult details

07:30
Red Bull denkt al vooruit over Tour-ploeg rond Evenepoel, andere Belg krijgt slecht nieuws

Red Bull denkt al vooruit over Tour-ploeg rond Evenepoel, andere Belg krijgt slecht nieuws

07:00
Benji Naesen heeft oproep voor Evenepoel: analist vindt dat Remco dit moet doen

Benji Naesen heeft oproep voor Evenepoel: analist vindt dat Remco dit moet doen

20:30
Van Aert zet harde training in de verf, maar Campenaerts steelt de show als grappige Grote Smurf

Van Aert zet harde training in de verf, maar Campenaerts steelt de show als grappige Grote Smurf

18/12
Aanwinst wacht nog op ontmoeting met Van der Poel, maar geeft gevolg aan oproep broers Roodhooft

Aanwinst wacht nog op ontmoeting met Van der Poel, maar geeft gevolg aan oproep broers Roodhooft

18/12
Remco Evenepoel mikt op vooruitgang bergop en dan is dit de test om zich te bewijzen

Remco Evenepoel mikt op vooruitgang bergop en dan is dit de test om zich te bewijzen

18/12
"Dat gaat niet lukken": nieuwe ploeg Evenepoel en zijn CEO onder vuur genomen na Vermeersch-uitspraak

"Dat gaat niet lukken": nieuwe ploeg Evenepoel en zijn CEO onder vuur genomen na Vermeersch-uitspraak

18/12
Benoot geeft uitleg bij speciale herinnering na overwinning Van Aert

Benoot geeft uitleg bij speciale herinnering na overwinning Van Aert

18/12
Aangekondigd als loodzwaar (ook zwaarder dan toen Evenepoel won): ploegleider Van Aert waarschuwt

Aangekondigd als loodzwaar (ook zwaarder dan toen Evenepoel won): ploegleider Van Aert waarschuwt

18/12
Mathieu van der Poel stuit opnieuw op dezelfde klepper en grijpt weer naast prestigieuze prijs

Mathieu van der Poel stuit opnieuw op dezelfde klepper en grijpt weer naast prestigieuze prijs

18/12
"Dat is niet normaal": Verdonschot onthult dé reden waarom ze stopt

"Dat is niet normaal": Verdonschot onthult dé reden waarom ze stopt

18/12
"Waarom niet?": onbegrip over keuzes van Remco Evenepoel

"Waarom niet?": onbegrip over keuzes van Remco Evenepoel

18/12
"Ik ben hier niet toevallig": ex-Tourwinnaar Andy Schleck keert terug bij ex-ploeg

"Ik ben hier niet toevallig": ex-Tourwinnaar Andy Schleck keert terug bij ex-ploeg

18/12
Stopt hij met koersen? Chris Froome komt met verrassende verklaring

Stopt hij met koersen? Chris Froome komt met verrassende verklaring

18/12
Ruben Van Gucht krijgt opnieuw rijverbod en boete én verschijnt nog eens voor de politierechtbank

Ruben Van Gucht krijgt opnieuw rijverbod en boete én verschijnt nog eens voor de politierechtbank

18/12
Del Toro kopman met Pogacar in de Tour? UAE onthult het plan

Del Toro kopman met Pogacar in de Tour? UAE onthult het plan

18/12
Gouden raad van Herygers: groot gevaar loert voor Thibau Nys

Gouden raad van Herygers: groot gevaar loert voor Thibau Nys

18/12
Del Grosso pas veertiende in Namen: Roodhooft zegt waar het op staat

Del Grosso pas veertiende in Namen: Roodhooft zegt waar het op staat

18/12
"Staat voor mij buiten kijf": Bakelants klaar en duidelijk over Evenepoel

"Staat voor mij buiten kijf": Bakelants klaar en duidelijk over Evenepoel

18/12
Flanders Classics in zijn nopjes dankzij Van der Poel en Van Aert

Flanders Classics in zijn nopjes dankzij Van der Poel en Van Aert

18/12
Geen duel met Van der Poel: Vervecken vreest wederkerend probleem bij Van Aert

Geen duel met Van der Poel: Vervecken vreest wederkerend probleem bij Van Aert

18/12
Definitieve schorsing: UCI zet dopingzondaar vier jaar aan de kant

Definitieve schorsing: UCI zet dopingzondaar vier jaar aan de kant

17/12
"Stond niet op de planning": ongewoon debuut voor Evenepoel in 2026

"Stond niet op de planning": ongewoon debuut voor Evenepoel in 2026

17/12

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Remco Evenepoel Mathieu Van Der Poel Tadej Pogacar Thibau Nys Johan Bruyneel Laura Verdonschot Bobbie Traksel Paul Herygers Erwin Vervecken Joao Almeida Niels Albert Jan Bakelants Eli Iserbyt Tibor Del Grosso Victor Campenaerts Zakkari Dempster Jordi Meeus Chris Froome Andy Schleck

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved