Ruben Van Gucht krijgt opnieuw rijverbod en boete én verschijnt nog eens voor de politierechtbank

Door de politierechter in Gent is Ruben Van Gucht veroordeeld tot 21 dagen rijverbod en 1.600 euro boete. Eind oktober kreeg Van Gucht ook al een rijverbod van negen maanden.

In de nacht van 13 op 14 december vorig jaar werd Ruben Van Gucht door de politie op de E17 ter hoogte van Nazareth uit het verkeer gehaald. Hij legde een positieve ademtest af en had ongeveer 1,15 promille in zijn bloed.

Nieuw rijverbod en boete voor Van Gucht

Het rijbewijs van Van Gucht werd toen ingetrokken, maar toch reed hij in die periode verschillende keren met zijn wagen. Daarvoor werd Van Gucht eind oktober al veroordeeld tot een rijverbod van negen maanden en een boete van 4.800 euro.

Nu moest Van Gucht zich in Gent verantwoorden voor het rijden onder invloed en was deze keer ook zelf aanwezig in de rechtbank. Van Gucht kreeg een rijverbod van 21 dagen en een boete van 1.600 euro, dat meldt onder meer VRT NWS.

Die 21 dagen rijverbod worden afgetrokken van de 15 dagen die Van Gucht bij het onmiddellijke rijverbod kreeg na zijn positieve ademtest. Hij krijgt dus in de praktijk zes dagen extra rijverbod.

Van Gucht voor politierechtbank in Vilvoorde



De kous is echter nog niet af, want vrijdag moet Van Gucht zich bij de politierechtbank van Vilvoorde verantwoorden. Op 15 december vorig jaar, een dag na de intrekking van zijn rijbewijs, werd Van Gucht in Zavemtem gespot met zijn Porsche 911 Carrera. Hij riskeert daarvoor nog extra dagen rijverbod en een boete.