Wout van Aert komt ludiek uit de hoek met de cross in Antwerpen in aantocht

Foto: © photonews

Wout van Aert toont zich wel vaker van zijn meest ludieke kant. Dat zijn veldrit comeback dichtbij is, verandert daar niets aan.

Integendeel. Dit lijkt wel het moment voor Van Aert om met nog wat leuke gezegdes uit te pakken op zijn Strava-account. Zo doorkruiste hij gisteren tijdens een fietstraining Antwerpen, waar hij zaterdag ook aan de start zal staan, en reed hij langs het Albertkanaal. Om vervolgens het volgende te schrijven: "Van een kale reis thuisgekomen." 

Onder meer in de Strava-segmenten van de Lorkendreef en de Parkendreef zette Van Aert een tijd neer. Het zinnetje dat Van Aert erbij schreef en ook de emoji's doen vermoeden dat hij geen toegang had tot de terreinen van het chemiebedrijf BASF. Zo kon Van Aert toch niet helemaal de training afwerken die hij in Antwerpen voor ogen had.

Van Aert weer naar bossen van Lichtaart

Een dag later is Van Aert opnieuw naar Lichtaart getrokken. In de bossen van Lichtaart had hij eerder zijn eerste veldrittraining afgewerkt en dat vindt hij dus blijkbaar wel een prima locatie. Net als gisteren is het inderdaad deels een training geworden om zich offroad te kunnen uitleven. Een goede generale repetitie voor zaterdag dus.

"Sturen staan recht, aftellen kan beginnen", blijft Van Aert ook ludiek uit de hoek komen. Het lijkt zijn manier om te laten weten dat hij wel klaar is voor de Wereldbekermanche in Antwerpen. Er staat nog een pictogram van verkeerslichten naast. Als de lichten uitgaan, komt het er in de cross op aan snel uit de startblokken te kunnen schieten.

Van Aert in beste geval snel vooraan

Lees ook... Niels Albert geeft Wout van Aert een waarschuwing
Dat zal zaterdagnamiddag zeker nodig zijn als Van Aert zo snel mogelijk zich vooraan in de koers wil begeven. Dat zou alleszins helpen om hem later in de wedstrijd met gelijke wapens tegen de concurrentie te laten strijden.

