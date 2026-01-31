Waarom denkt Mathieu van der Poel aan crosspensioen? Adrie onthult het grote probleem

In het meest extreme scenario rijdt Mathieu van der Poel dit weekend de laatste cross uit zijn carrière. Vader Adrie legt uit waarom een veldritpensioen überhaupt een optie is.

Dat doet hij in een gezamenlijk interview met Sven Nys bij Het Nieuwsblad. Volgens Adrie heeft de optie van een winter zonder cross of zelfs een afscheid aan het veldrijden te maken met alle verplichtingen waarmee Mathieu te maken krijgt. Adrie wijst erop dat Mathieu na afloop van een veldrit twee uur later thuis is dan de andere crossers.

Adrie van der Poel hekelt bijvoorbeeld de lange duur van de podiumceremonie na de Wereldbekermanche in Maasmechelen. Dan moet zijn zoon nog terugkeren naar de camper, waar het vol mensen staat die verwachten dat Mathieu nog tijd maakt voor handtekeningen en foto's. Dat maakt het dus allemaal wel heel belastend voor Mathieu.

Kans op crosswinter zonder Mathieu groter als hij Vuelta rijdt

Of het tot een winter zonder veldrijden komt, zal ook afhangen van welk najaarsprogramma Mathieu en zijn ploeg op de weg voor ogen hebben. Die twee zaken zijn met elkaar verbonden. Als Van der Poel bijvoorbeeld in plaats van de Tour eens de Vuelta zou rijden, dan vergroot dat de kans dat hij eens een veldritseizoen links laat liggen. 

Sven Nys ziet dat ook zijn zoon Thibau de fysieke en mentale belasting van een veldrit wel voelt. Bij iemand als Mathieu van der Poel neemt dit nog een overtreffende trap aan. Adrie doet dan ook een uitspraak die hij naar eigen zeggen vaker doet: hij beweert dat 'die mannen' tien crossen meer zouden rijden als je de journalisten en publiek weg zou nemen.

Van der Poel is cross zelf niet beu

Lees ook... UCI grijpt drastisch in: crossen waar Van der Poel en Nys wonnen krijgen een klap
Zo legt hij uit dat Mathieu de cross zelf zeker niet beu is, maar er wel veel energie kruipt in alles wat erom heen hangt. Sven Nys voorspelt zelf elders dat Mathieu de volgende veldritwinter wellicht skipt maar de cross niet definitief de rug toekeert. 

Veldrijden
Laatste nieuws Veldritkalender
Adrie Van Der Poel
Mathieu Van Der Poel
Sven Nys

