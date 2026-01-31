Een harde klap en grote schok: ziekte teistert de Belgische plannen op het WK veldrijden

Het gevoel op het WK veldrijden kan snel van de ene naar de andere kant gaan. De Belgische selectie moet dit aan de lijve ondervinden.

Met het veroveren van de bronzen medaille in de team relay was het WK veldrijden voor België uitstekend van start gegaan. Het vervolg van dit kampioenschap verloopt veel minder evident. Belgian Cycling laat in een persbericht aan onze redactie weten dat liefst vier Belgen plots dit weekend forfait moeten geven voor het WK veldrijden.

Dat is uiteraard een donderslag bij heldere hemel. Sterker nog: drie van de vier zieken hielpen België gisteren nog mee aan die bronzen medaille. Een dag later moeten Zita Peeters, Kay De Bruckere en Julie Brouwers (laatste twee op bovenstaande foto) dus abrupt forfait geven. Het is duidelijk dat ze de nacht niet goed zijn doorgekomen.

Ook De Schoesitter ontbreekt

Peeters zou normaal deelnemen bij de dames junioren, De Bruyckere bij de heren beloften en Brouwers bij de dames elite. Ook Shanyl De Schoesitter ontbreekt dit weekend op het WK veldrijden in Hulst. Het was voorzien dat zij van start zou gaan in de beloftenwedstrijd bij de dames, maar De Schoesitter is dus de vierde Belgische zieke.

Al deze afzeggingen zijn uiteraard een ferme streep door de Belgische plannen. Julie Brouwers behoorde dit seizoen tot de beste Belgische vrouwen en was op het BK nog tweede na Marion Norbert Riberolle. Alleen voor Kay De Bruyckere wordt nog een vervanger opgeroepen. Kenay De Moyer zal in zijn plaats starten bij de U23-cross voor heren.

Enkel voor De Bruyckere een vervanger



De Belgische staf heeft dus wel degelijk nog snel gehandeld. Voor de zieke meisjes zal er echter geen vervangster worden opgeroepen. Aan Team Belgium om er in niet ideale omstandigheden toch het beste van te maken.