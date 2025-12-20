🎥 Krijgt Evenepoel de kloof wel dicht? Monsterlijke Pogacar jaagt iederereen schrik aan

Remco Evenepoel hoopt in 2026 dichter te komen bij Tadej Pogacar. Verval lijkt er nog niet te zitten op de wereldkampioen, die nu al bijzonder veel indruk maakt op training.

Evenepoel wil kloof met Pogacar verkleinen

Op het einde van het afgelopen seizoen was Remco Evenepoel na Tadej Pogacar telkens de beste man in koers. Dat was zowel op het WK in Rwanda, het EK in Frankrijk als in de Ronde van Lombardije het geval. 

Telkens had Pogacar wel veel voorsprong op Evenepoel, dat was vorig jaar ook het geval in de Tour. Volgend jaar wil Evenepoel bij zijn nieuwe ploeg Red Bull-BORA-hansgrohe dichter komen bij Pogacar. 

De vraag is echter of dat wel zal lukken. De wereldkampioen deed vrijdag met zijn ploegmaats van UAE Team Emirates-XRG een stevige training van zo'n 226 kilometer met 4300 hoogtemeters aan een gemiddelde snelheid van net geen 37 km/u. 

Pogacar zet nieuwe toptijd neer op Coll de Rates

Onderweg verbeterde Pogacar, met hulp van zijn ploegmaats, ook nog eens de toptijd op de Coll de Rates (6,4 km aan 5,5%). De klim is bijzonder populair in de buurt van Calpe en heel wat renners reden er al vaak naar boven. 

Pogacar zette vrijdag een nieuwe toptijd neer door maar liefst 24 seconden van zijn eigen toptijd af te doen en als eerste onder de twaalf minuten te duiken. Remco Evenepoel is alvast gewaarschuwd. 

