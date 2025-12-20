Michel Wuyts laat kinderdroom van 'Slimste mens' Felix Heremans uitkomen

Het gaat hard voor Felix Heremans (18). De acteur won De Slimste Mens ter Wereld en mag komend voorjaar ook commentaar geven met Michel Wuyts tijdens de E3 Saxo Classic.

Voor Felix Heremans komen zijn kinderdromen aan een sneltempo uit. Hij wilde heel graag meedoen aan De Slimste Mens ter Wereld en won ook het 23ste seizoen. En dat pas op 18-jarige leeftijd.

Een andere kinderdroom van Heremans, is wielercommentator worden. "Ik zou eens commentaar willen geven bij de Ronde van Vlaanderen. Van ’s ochtends tot ’s avonds, zoals Karl en José dat doen", zei Heremans begin november bij HLN.

Heremans mag commentaar geven met Michel Wuyts

Die droom laat Michel Wuyts (gedeeltelijk) uitkomen tijdens de E3 Saxo Classic op 27 maart, die wordt uitgezonden op VTM. "Ik zou je heel graag op dat podium willen. Je kan dan heel dicht bij de renners komen", zei Wuyts bij JOE.

"Achteraf drinken we samen een kop koffie en ga je mee met mij in de cabine. Dan mag je naast mij en Jan Bakelants, of dat neem ik toch aan, rechtstreeks de wedstrijd volgen. En wie weet ook een kwartiertje mee vullen."



"Daar ben ik heel blij mee, bedankt voor het mooie aanbod", antwoordde Heremans. Wuyts supporterde tijdens de finale van 'de Slimste Mens' ook duidelijk voor Heremans. "Je hebt mij doen sidderen en beven. Doen huilen zelfs."