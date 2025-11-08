Wonderkind Felix uit De Slimste Mens heeft een grote droom in het wielrennen

Felix Heremans, bekend van zijn deelname aan 'De Slimste Mens', heeft naast zijn studie drama ook duidelijke toekomstplannen. Eén daarvan is een rol als commentator bij een van de grootste wielerwedstrijden van het land.

Van quizsensatie naar mediaprofiel

Felix Heremans, 18 jaar en student aan het KASK in Gent, verwierf nationale bekendheid door zijn deelname aan ‘De Slimste Mens’. Zijn autisme werd daarbij open besproken, zonder dat het zijn prestaties in de weg stond.

Hij werd door velen omarmd als publiekslieveling. “Mijn moeder was 43 toen ik werd geboren. Ze heeft lange tijd het gevoel gehad dat het allemaal haar schuld was omdat ze me te laat had gekregen”, zegt hij over de impact van zijn diagnose op het gezin aan Het Laatste Nieuws.

Heremans noemt zichzelf rationeel ingesteld. Over dromen is hij uitgesproken: “Ik vind dromen eigenlijk pseudowetenschap. Ik ben meer iemand van de ratio.” Hij geeft aan zelden te dromen en wanneer dat wel gebeurt, zijn het vaak verontrustende scenario’s. “Vaak wordt er bijvoorbeeld iemand vermoord. Een familielid of een vriend.”

Felix Heremans over zijn wielerdroom

Naast zijn werk als acteur en student heeft Heremans een duidelijke wens: hij wil ooit wielercommentaar geven. “Ik zou eens commentaar willen geven bij de Ronde van Vlaanderen. Van ’s ochtends tot ’s avonds, zoals Karl en José dat doen.” Volgens hem leeft die droom al sinds zijn vroege kindertijd. “Ik droom daar al van, van toen ik 5 of 6 jaar was.”

Zijn ambitie reikt verder dan enkel sportverslaggeving. Hij noemt ook het schrijven van een boek als een belangrijk doel. “Of eigenlijk gewoon mijn naam op een kaft zien staan.” Daarnaast overweegt hij een journalistieke carrière. “En misschien ooit ook wel voor een krant werken. Wetstraatjournalist, of zo.”