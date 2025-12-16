Extra duel met Van der Poel: Thibau Nys gooit zijn programma om

Thibau Nys komt zondag dan toch aan de start van de Wereldbeker in Koksijde. De leider in de Wereldbeker verdedigt zo dan toch zijn leidersplaats.

Door een tweede plaats in Namen afgelopen zondag breidde Thibau Nys zijn voorsprong in de Wereldbeker opnieuw uit. Hij heeft nu 17 punten voorsprong op het duo Michael Vanthourenhout en Joris Nieuwenhuis.

De vijfde manche van de Wereldbeker zaterdag in Antwerpen stond al voor de start van het seizoen op het programma van Thibau Nys. Daar komen ook Mathieu van der Poel en Wout van Aert in actie.

Duel Van der Poel-Nys in Koksijde

Zondag in Koksijde, de zesde manche van de Wereldbeker, stond niet op zijn planning. In de selectie van Belgian Cycling staat echter toch de naam van Nys, die het dus ook in Koksijde zal opnemen tegen Mathieu van de Poel.

Nys heeft een voorsprong van 70 punten op Van der Poel, maar als de Nederlander had gewonnen in Koksijde en Nys er niet was, dan was die voorsprong al gesmolten naar 30 punten. De marge zou dan niet groot meer geweest zijn.

Rijdt Nys vier crossen op rij?

Of er nog andere aanpassingen komen aan het programma van Nys, is niet duidelijk. Want ook Hofstade (X2O, 22/12) en Heusden-Zolder (Superprestige, 23/12) staan op zijn programma, waardoor Nys vier dagen op rij zou crossen.