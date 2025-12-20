"Viel me meteen op": Soete deed opvallende vaststelling bij Van Aert

Wout van Aert maakt in Antwerpen zijn rentree in het veld. Goede vriend Daan Soete viel het vooral op dat Van Aert scherp uit het tussenseizoen is gekomen.

Van Aert test techniek met Soete

Afgelopen woensdag ging Wout van Aert een eerste keer in het bos trainen in Lichtaart, dat deed hij vrijdag nog eens. Twee trainingen zouden moeten volstaan voor Van Aert om straks het podium te ambiëren in Antwerpen.

Goede vriend Daan Soete was er afgelopen woensdag bij in Lichtaart en zag dat Van Aert de techniek nog even weer onder de knie moest krijgen, maar dat het wel goed lijkt te komen voor zijn rentree in Antwerpen.

Soete zag scherpe Van Aert

Er was iets anders wat nog meer in het oog sprong bij Soete. "Wat me meteen opviel: om uit zijn tussenseizoen te komen, staat Wout heel erg scherp. Andere jaren komt hij vaak wat aan en moet hij nog gewicht verliezen, nu niet", zegt Soete bij Het Nieuwsblad.

Van Aert is er ook tijdens de drie maanden dat hij geen koers heeft gereden mee bezig geweest. Het voordeel daarvan is dat Van Aert tijdens zijn trainingen kon focussen op het binnenkrijgen van wat hij nodig had en niet aan afvallen moest denken.

"Wout wil alles op alles zetten voor het voorjaar en ziet zijn crossseizoen als een stap in die richting. Alles wat hij in de cross kan winnen, is mooi meegenomen, maar hij gaat er ook niet wakker van liggen als Mathieu beter is."