📷 Klaar voor duel met Van der Poel? Van Aert laat van zich horen

Zaterdag maakt Wout van Aert zijn rentree in het veld. Pas drie dagen voor hij aan de start staat in Antwerpen heeft Van Aert een eerste keer crosstraining afgewerkt.

Sinds dinsdag is Wout van Aert terug uit Spanje na een stage van een week met Visma-Lease a Bike in Spanje. Daar voerde Van Aert de uren op de fiets stevig op en stoomde hij zich klaar voor zijn rentree in het veld.

Dinsdag ging Van Aert nog zo'n 30 kilometer losrijden op zijn gravelfiets, woensdagochtend haalde Van Aert zijn veldritfiets vanonder het stof. Sinds het WK op 2 februari had Van Aert die wellicht niet meer gebruikt.

Van Aert traint eerste keer op zijn veldritfiets

Van Aert werkte een training van zo'n 68 kilometer af met Daan Soete en trok naar de bossen in Lichtaart om het veldrijden weer wat onder de knie te krijgen. "Eerste schooldag", schreef Van Aert op zijn Strava.

Donderdag of vrijdag zal Van Aert wellicht nog één crosstraining afwerken voor hij zaterdag aan de start staat in Antwerpen. Ook Mathieu van der Poel werkte maar twee trainingen af voor zijn rentree in Namen.

De wereldkampioen staat ook in Antwerpen aan de start, er is dus meteen een eerste duel tussen Van Aert en Van der Poel op het programma. Maandag in Hofstade en op 29 december in Loenhout is dat dit jaar ook nog het geval.