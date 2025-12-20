Visma-Lease a Bike verrast door afscheid Van Empel? Plugge is klaar en duidelijk

Foto: © photonews

Wereldkampioene Fem van Empel hangt haar fiets tijdelijk aan de haak. Richard Plugge, CEO van Visma-Lease a Bike, is niet verrast door die beslissing.

Anderhalve maand nadat ze in de eerste ronde van de Koppenbergcross opgaf,heeft Fem van Empel beslist om haar carrière op pauze te zetten. Ze vertrekt eind dit jaar ook bij haar ploeg Visma-Lease a Bike. 

"Het is een gezamenlijke beslissing geweest. We hebben goed met elkaar gesproken en het belangrijkste is wat zij wil", zegt CEO Richard Plugge bij Sporza. Voor Visma-Lease a Bike was het ook niet echt een verrassing. 

Van Empel neemt afstand van het wielrennen

Zij hadden de afgelopen tijd met Van Empel gesproken en voelden wel dat er iets zat aan te komen. Het was iets dat al langer speelde. "Of ze nu bevrijd is? Bij elke beslissing die je neemt, valt er een last van je schouders. Dan is er opluchting."

Dat Van Empel vertrekt bij Visma-Lease a Bike, is volgens Plugge ook nodig. Zo kan ze even helemaal afstand nemen van het wielrennen Het is nu belangrijk voor de Nederlandse dat ze ontdekt wat ze zelf wil. 


Over wat er precies speelt bij Van Empel, daar wilde Plugge liever niet dieper op ingaan. "Wij respecteren haar keuze en het is volgens mij de beste die ze voor zichzelf kon maken op dit moment."

