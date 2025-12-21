🎥 In de Gloria? Ruben Van Gucht houdt het niet meer en beleeft een 'Boemerang'-moment

De Wereldbeker in Koksijde leverde opnieuw heel wat leuke zaken op. Mathieu van der Poel won uiteindelijk de race, voor Laurens Sweeck en Niels Vandeputte. Met in de studio opnieuw Paul Herygers en Ruben Van Gucht.

Afgelopen zondag in Namen was niet de vertrouwde stem van Paul Herygers te horen als co-commentator, maar wel die van Niels Albert. Ook zaterdag in Antwerpen was dat het geval. Zondag op de VRT was Herygers echter gewoon opnieuw op post - net als Ruben Van Gucht.

Ze gaven commentaar op de vrouwencross én de mannencross en kwamen daarna nog met wat eigen analyses. Tussen de reactie van Niels Vandeputte als nummer drie en die van Laurens Sweeck als nummer twee liep het verkeerd.

Ruben Van Gucht houdt het niet meer in de studio

Ruben Van Gucht wilde de stand in de Wereldbeker voorlezen, maar kreeg daarbij de slappe lach. "Dat is nog nen echten", opende Ruben Van Gucht de debatten over Niels Vandeputte die alle crossen gaat rijden de komende weken.

"Die pakt alles", riposteerde Paul Herygers. Waarop Ruben Van Gucht het moeilijk kreeg. "Mooi. In alle geval, Laurens Sweeck staat aan de leiding in het wereldbekerklassement met 146 punten. Vanthourenthout staat tweede met 128 punten", barstte Van Gucht in lachen uit.

"Excuseer, sorry. Interview Sweeck, dat is een goed moment", leek het fragment verdacht veel op de aflevering van In de Gloria waarin een televisiehost in het programma 'Boemerang' in de lach schiet op een slecht moment. "Toch even hernemen, want het kwam er in horten en stoten uit", gaf hij achteraf aan.

