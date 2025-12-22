Brengt Europese trui hem ongeluk? Toon Aerts is klaar en duidelijk

Met een vijfde plaats in Koksijde eindigde Toon Aerts voor het eerst sinds zijn Europese titel nog eens in de top vijf. Zijn nieuwe trui lijkt de Europese kampioen voorlopig weinig geluk te brengen.

Europese trui bracht Aerts nog weinig geluk

Twaalfde in Namen en elfde in Antwerpen, de eerste twee crossen in december waren voor Toon Aerts om snel te vergeten. Al had hij wel een excuus, want twee keer moest Aerts terugkomen na een lekke band.

Zijn nieuwe trui leek wel vervloekt te zijn, want sinds Aerts op 9 november de Europese titel pakte, eindigde hij in vijf van zijn zes crossen buiten de top tien. In Tabor werd Aerts wel achtste, zijn beste resultaat van de voorbije weken dus.

"Ik weiger te geloven dat de trui me geen geluk brengt. Anders ga je dat heel de tijd meenemen en zal het ook zo zijn. Er komen de volgende dagen en weken nog een heleboel wedstrijden aan", zei Aerts na de cross in Antwerpen bij Het Nieuwsblad.

Aerts vijfde in Koksijde

Een dag later in Koksijde was het al zover, Aerts werd vijfde. "Nog een paar procent te winnen om vooraan te blijven tot de finale. Bedankt aan alle fans en Deschacht-Hens voor het behouden van het vertrouwen!", schreef Aerts op zijn sociale media.

Straks in Hofstade staat de Europese kampioen ook aan de start. Dinsdag laat hij de Superprestige in Heusden-Zolder wellicht wel schieten, vrijdag in de Wereldbeker in Gavere is Aerts er wel opnieuw bij.



