Harde woorden van zijn lead-out: Meeus reageert helder op uitspraak

Jordi Meeus krijgt met Arne Marit een nieuwe lead-out in 2026. De Nederlander Danny van Poppel krijgt opnieuw zijn eigen kansen, al had hij ook harde woorden voor Meeus.

De voorbije jaren was Danny van Poppel vooral lead-out, maar zijn Nederlandse titel heeft daar wel wat aan veranderd. De Nederlander mag weer zelf zijn kans gaan in de massasprint en zal dus niet meer samenwerken met Jordi Meeus.

Van Poppel wil enkel lead-out doen voor wereldtopper

"Zeker met mijn kampioenstrui zei ik: 'Ik wacht wel op de wereldsprinter die ik ooit hopelijk krijg.' Voor minder doe ik het niet meer", zei de Nederlandse kampioen onlangs bij WielerFlits. Toch stevige kritiek aan het adres van Meeus.

De Belgische sprinter, die in 2023 de slotrit van de Tour won, wist dit seizoen vier keer te winnen. Hij won onder meer een rit in de Ronde van Zwitserland en de Copenhagen Sprint, begin oktober won hij ook Binche-Chimay-Binche.

Meeus begrijpt uitspraak Van Poppel

De uitspraak van Van Poppel heeft Meeus niet persoonlijk genomen. "Ik weet zelf dat ik niet de allersnelste van het peloton ben", zegt Meeus. Hij weet ook dat hij moeilijk wint met een lead-out.



Meeus moet het meer hebben van langs achter komen met meer snelheid, zo heeft hij ook zijn meeste sprints gewonnen. Kooij of Philipsen zouden volgens Meeus meer kans hebben om te winnen dan hij als ze uit het wiel komen van Van Poppel.