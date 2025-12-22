'Rechtzaak hangt boven het hoofd, maar top-10 renner uit Tour de France traint al bij ander team'

Derek Gee bevindt zich in een juridisch conflict met zijn voormalige ploeg Israel-Premier Tech. De zaak draait om een betwiste contractbreuk en mogelijke financiële gevolgen. Ondertussen is hij wel al gezien bij zijn mogelijke volgende club.

Derek Gee heeft zijn contract met Israel-Premier Tech enkele maanden geleden voortijdig beëindigd. Volgens de Canadese renner was er sprake van een contractuele onregelmatigheid, waarop hij besloot zijn overeenkomst te ontbinden.

Derek Gee traint al mee met Lidl - Trek

De ploeg betwist deze beslissing en heeft juridische stappen ondernomen. Het gaat over een aanklacht voor contractbreuk en ze zouden dertig miljoen euro eisen aan contractwaarde en schadeclaims. Dat zorgt voor veel stress.

En dus is nog niet zeker hoe het gaat aflopen met de Canadees. Ondertussen werd hij wel al gespot in hetzelfde hotel als Lidl - Trek tijdens de mediadag en zou hij al hebben getraind met de formatie, waardoor het afwachten is wanneer er officieel nieuws komt daarover.

Onderlinge overeenkomst gevonden?

"Als hij traint bij het team is het niet omdat hij niet daarheen gaat. Ik denk dat het voor beide partijen een goede zaak zou zijn", aldus Johan Bruyneel in THEMOVE+. "Het is afwachten wat er gaat gebeuren met de aanklacht."



"Geen idee of het contract nog valabel is. Lidl - Trek zou ook een rechtzaak moeten vrezen als ze hem zouden contracteren. Misschien is er ondertussen al een onderling akkoord gevonden, dat is wat ik dacht", aldus Bruyneel.