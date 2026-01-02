Analisten vol lof voor van Aert en van der Poel: "Of het nu wit, zwart of rood ziet"

De ZIlvermeercross in Mol leverde een dik halfuur spanning en spektakel op. Voor het eerst sinds lange tijd was er nog eens een écht duel tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel. En dus werden ook de analisten helemaal gek, al liep het met een sisser af.

Al na enkele ronden trokken Mathieu van der Poel en Wout van Aert stevig door. Dat moesten ze doen in een ongeziene sneeuwstorm aan het Zilvermeer in Mol. Een Exact Cross om duimen en vingers van af te likken dus.

"Het hoofd van Mathieu van der Poel heeft zelden zo op halfzeven gestaan zoals nu", opende Ruben Van Gucht in Sporza Live na enkele ronden al de debatten. "Met een trek om de mond, maar hoe zouden we zelf zijn als we in deze sneeuw door de kou moesten met de fiets.

Geen schoonheidsprijs te winnen

"We zouden ook geen schoonheidsprijs winnen", klonk het. Daarin meteen bijgesprongen door Paul Herygers: "Ze krijgen een blos van de kou. Ze gaan rare smoeltjes trekken in ieder geval ... En dan moet er nog een interview gedaan worden met trillende kaken straks."

Waarop Van Gucht opnieuw: "Je zal een grizzlybeer, een ijsbeer zelfs, moeten zijn om de koers naar je hand te zetten. De winnaars? Die zitten thuis in de warmte." Al leverde het spektakel ook enorm mooie beelden op.

Winnaars zitten thuis in de warmte

Zeker toen Wout van Aert terug naderde op van der Poel na een eerste aanval van de Nederlander: "Ik ga de chauffage straks nog moeten afzetten, want ik krijg er warm van. Mijn haar komt ervan recht, dit zijn enorm mooie beelden."





Waarop Herygers opnieuw: "Ze hebben geen enkel zwak punt, of het nu wit wordt of grijs wordt of zwart of rood wordt, elke ondergrond beheersen ze. Het is alsof ze op asfalt rijden, het is ongezien. Dit is het mooiste wat je kan meemaken als commentator."