In afwezigheid van Lucinda Brand: dit is de winnares in Mol
Foto: © photonews

Op vrijdag 2 januari trok de Exact Cross opnieuw naar Mol voor de Zilvermeercross, de eerste Exact Cross van het nieuwe jaar. En het was afwachten wie in afwezigheid van Lucinda Brand de zege zou gaan pakken in Mol.

Lucinda Brand was dit seizoen al een absolute veelvraat. Al negentien keer kwam ze aan de start en dat leverde zeventien overwinningen en twee tweede plaatsen op. Voor de Zilvermeercross in Mol paste ze echter.

Lucinda Brand past voor Zilvermeercross in Mol

Het programma voor de Nederlandse alleskunster is de komende weken nog zeer druk en ook het WK in Hulst staat met een groot kruis in de agenda aangekruist. En dus is een rustdagje op tijd en stond zeker niet overbodig.

En dus was het de vraag wie het gat dat Brand zou laten kon gaan opvullen. Op de oorspronkelijke deelnemerslijst was er ook geen spoor van Ceylin Alvarado, maar zij zou ondanks wat pijntjes en lastjes alsnog starten in Mol.

Alvarado trotseert de sneeuw

Het was ook uitkijken naar rensters als Manon Bakker, Julie Brouwers, de Tsjechische Kristyna Zemanova, Laura Verdonschot, Fleur Moors en de Zwitserse Jolanda Neff. De Belgen begonnen overigens prima aan de wedstrijd.


Bij de eerste zandstrook was het Zemanova die zich meteen liet zien, maar daarna kwam toch opnieuw de klasse van de Nederlandse vrouwen boven drijven. Alvarado reed uiteindelijk weg van iedereen en won zo net als vorig jaar in Mol, Bakker en Brouwers vervolledigden het podium.

