Dit zegt Thibau Nys over zijn grote doelen op de weg in 2026: "Opboksen tegen Pogacars en Evenepoels"

Afgelopen weekend zijn de eerste wegkoersen in Vlaanderen gereden. Thibau Nys moet nog aan zijn wegseizoen beginnen, maar heeft uiteraard ook weer enkele doelen gesteld op de weg.

De zoon van Sven Nys belicht deze doelstellingen in de nieuwe editie van de Vlaamse Wielrijder & Biker. Die spelen zich af in het andere landsgedeelte. Hij wordt in het magazine gevraagd naar zijn ambities in de Waalse klassiekers. "Ik heb al eerder gezegd dat die wedstrijden plus de Amstel Gold Race mijn eerste hoofddoelen op de weg zullen zijn."

Hij zal zich begin april in Spanje hierop voorbereiden, met deelname aan de GP Indurain en de Ronde van het Baskenland. Nys heeft vorig jaar al zijn visitekaartje afgegeven met een twaalfde plaats in de Amstel, de achtste plaats in de Waalse Pijl en de vijfde plaats in Luik-Bastenaken-Luik. Bij elke koers die erbij kwam, deed hij dus wat beter.

Dat is mogelijk een van de redenen waarom Nys met zoveel vertrouwen vooruit kijkt naar de Ardennenklassiekers. "Ik weet dat ik er mijn ding in zal kunnen doen. Maar ik besef dat ik er zal moeten opboksen tegen de Pogacars en Evenepoels van deze wereld." Zeker Luik-Bastenaken-Luik is voor Tadej en Remco een groot doel.

Nys laat zich er dus niet door intimideren. Hij gaat zich concentreren op datgene waar hij zelf iets kan aan doen, zonder wakker te liggen van Pogacar en Evenepoel. "Ik ga er gewoon voor zorgen dat ik conditioneel op mijn best ben." Dat is een gezonde houding van de renner van Lidl-Trek, de enige eigenlijk die tot resultaat kan leiden.



De 23-jarige Nys kan ook terugblikken op een geslaagd veldritseizoen om moed uit te tanken, met drie Wereldbekerzeges in Tabor, Flamanville en Dendermonde, een overwinning op het BK en brons op het WK. Afwachten maar hoe dit jaar de overgang van het veld naar de weg opnieuw verloopt.