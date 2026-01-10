Sven Nys maakt stevige analyse van zoon Thibau en ziet groot verschil met Van der Poel

Op het BK veldrijden in Beringen moet Thibau Nys geen zand vrezen. Het blijft voor de jonge Nys een werkpunt, weet ook zijn vader Sven Nys.

In crossen met zand ging het vaak mis voor Thibau Nys dit seizoen. In Antwerpen werd hij pas 23ste, in Hofstade kwam hij enkele keren ten val en werd hij vierde, in Diegem gaf Nys de zege uit handen met een val in het zand.

Sven Nys over door het zand rijden van Thibau

Het blijft voor de jonge Nys het grootste probleem in het veld en dat weet vader Sven Nys ook. "Hoe vaak ik het met Thibau over het zand heb? Elke dag", zegt Nys in de podcast In De Waaier.

"Pas op, als ik jong was, had ik daar ook best wat problemen mee. Ik heb dat moeten leren toen alles samenkwam: balans, kracht en inhoud." En er komt volgens Nys senior meer bij kijken dan alleen maar techniek.

Groot verschil met Van der Poel

"Je rijdt ook slecht door het zand als je er al over de limiet aankomt. Als je net dat tikkeltje overschot hebt, trek je jezelf er makkelijker door. Het is de combinatie van fysiek en mentaal", stelt Nys nog.

En hij ziet ook een groot verschil met Van der Poel. "Als je Mathieu een spoor ziet trekken op een plek waar dat eigenlijk niet kan, dan is dat pure kracht. Dat heeft weinig met kunde te maken. Hij rijdt er gewoon dwars doorheen omdat hij zo oersterk is."