Verdonschot geeft op in laatste BK veldrijden, ploegleider komt met uitleg

Laura Verdonschot hoopte nog op een stunt tijdens haar laatste Belgische kampioenschap. Het werd echter een afscheid in mineur, met een opgave halfweg de wedstrijd.

In haar eigen provincie Limburg stond Laura Verdonschot voor de laatste keer aan de start van het Belgisch kampioenschap, door een aanhoudende blessure hangt ze eind februari haar fiets aan de haak.

Opgave Verdonschot op BK veldrijden

Verdonschot hoopte op een superdag zoals in Hofstade, waar ze vierde werd. Maar dat zat er nooit in voor Verdonschot. Ze reed al snel buiten de top tien en het podium was niet meer haalbaar.

Halfweg de wedstrijd draaide Verdonschot af, op haar laatste Belgische kampioenschap staat er dus een DNF achter haar naam. Een afscheid in mineur van het BK voor Verdonschot, die in het verleden drie keer zilver pakte.

Ploegleider over opgave van Verdonschot

"We hadden gehoopt op een goede dag, maar het gaat te veel op en af. In Hofstade kregen we hoop door haar vierde plaats", legde haar ploegleider Tom De Kort uit bij tijdens de live-uitzending bij VRT1.

"Nu heb ik het gevoel dat de koude meer impact heeft op haar liesslagader. Dit is heel spijtig voor Laura, héél zuur." Of Verdonschot de komende weken nog in actie zal komen, is nog maar de vraag.