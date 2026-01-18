Thibau Nys zorgt voor uiteenlopende emoties en geeft zijn eigen fout toe

Thibau Nys zorgt voor uiteenlopende emoties en geeft zijn eigen fout toe
Foto: © photonews

Thibau Nys heeft veel invloed gehad op hoe het podium er in Benidorm precies uitzag. Hij bleef zelf met een gemengd gevoel achter, omdat hij Mathieu van der Poel niet meer in de weg kon leggen. Felipe Orts daarentegen wist met zijn geluk geen blijf.

Toen Van der Poel met zijn eerste versnelling al alles en iedereen achterliet, zat Thibau Nys te ver. Dat wrijfde die laatste zichzelf ook aan bij PlaySports. "Op zich is mijn cross geslaagd, maar ik ben teleurgesteld dat ik te ver zat in de start. De koers breekt heel snel open. Ik blijf achter met een dubbel gevoel", moest Nys zijn ontgoocheling nog verwerken.

Het viel van zijn gezicht te lezen dat hij Van der Poel meer het vuur aan de schenen had willen leggen. "Ik had graag een klein beetje langer in het wiel gezeten. Toen dat niet ging, werd het nog een vrij lange wedstrijd." Desondanks geeft Nys de organisatie een pluim. "We zijn er op vooruitgegaan. Er komt iets meer ruimte, het is meer echte cross."

Nys neemt Orts op sleeptouw

Nys is wel de enige die de kloof op Orts nog kon dichten. "Voor mij was hij het perfecte mikpunt om naartoe te rijden. Ik voelde dat ik in de achtervolgende groep de sterkste was. Ik nam Orts daarna mee op sleeptouw, waarom niet? Zo waren er punten weg voor de Wereldbeker. Dat kwam goed van pas en ik wist dat hij voor eigen publiek reed."

Orts greep zijn 'moment de gloire' door net als Van der Poel met een wheelie over de streep te komen. Het aanwezige publiek joeg de decibels in de lucht. "Ongelooflijk", genoot Orts breed glimlachend van zijn derde plaats. "Ik ben heel blij voor iedereen die me aangemoedigd heeft. Het is gek om in een thuisrace op het podium te staan."

Orts blij wegens samenwerking met Thibau

Lees ook... Van der Poel heer en meester en ploeg Nys en FDJ ook aan het feest: "Hij zet de boel op stelten, fantastisch"
Nys is geen onbekende voor Orts: ze gingen samen al eens op pad tijdens het EK. "Ik heb samen met Thibau een mooi tempo gereden, we werkten goed samen. Op het einde zat ik op mijn limiet, maar ik ben absoluut blij met de cross en het publiek. Ik reed trouwens met een helm die verwijst naar mijn thuisdorp." 

