Indrukwekkendste Van der Poel-moment van 2026 komt mogelijk nu al van buiten de cross

Het jaar is amper een maand ver en Mathieu van der Poel heeft al veel indruk gemaakt in 2026. In de cross, maar toch ook al daarbuiten.

Het lijdt weinig twijfel dat de absolute hoogtepunten van Van der Poel er ook in 2026 op de weg zullen komen, ondanks een voorlopig weer perfect veldritseizoen. In de cross zal hij zondag nog eens de puntjes op de i zetten, is de verwachting. "Als Mathieu niks overkomt, zal er weinig aan te doen zijn", zegt Erwin Vervecken in Het Laatste Nieuws.

Niemand die dat tegenspreekt, maar ook nu reeds is hij op de weg misschien straffer uit de hoek gekomen. Niels Albert haalt een opvallend moment aan. "Die Strava-post van zijn 'MVDP Classic' in Spanje zien passeren? 215 kilometer aan 38,5 km/u en 295 watt gemiddeld!" Dat zijn cijfers die Albert toch grote ogen doen trekken.

Van der Poel legt er de pees op tijdens training

Die zogenaamde 'MVDP Classic' kwam er ruim twee weken geleden. Tijdens een pittige trainingstocht in Spanje legde Van der Poel er duchtig de pees op. Onder andere Jonas Rickaert, Edward Planckaert, Jasper Philipsen, Tim Van Dijke, Jordi Meeusen en Luke Verburg bevonden zich in zijn gezelschap. Voor hen was het wellicht afzien.

Er hoeft dus niet aan geaarzeld worden: Van der Poel zal binnenkort wel klaar zijn om er bij Alpecin-Premier Tech weer een sterk wegseizoen van te maken. Eerst echter nog het veldritseizoen met een positieve noot afsluiten. Van der Poel legt de lat zodanig hoog dat enkel een wereldtitel dit weekend als goed genoeg beschouwd wordt.

Prestige de drijfveer van Van der Poel

"Mathieu heeft de laatste jaren niet zo vaak moeten knokken in de finale om te winnen", weet Vervecken. "Het is Mathieu op zijn 31ste al lang niet meer om het geld te doen, maar puur om de prestige", omschrijft Albert de drijfveer van MVDP.