Indrukwekkendste Van der Poel-moment van 2026 komt mogelijk nu al van buiten de cross

Indrukwekkendste Van der Poel-moment van 2026 komt mogelijk nu al van buiten de cross
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Het jaar is amper een maand ver en Mathieu van der Poel heeft al veel indruk gemaakt in 2026. In de cross, maar toch ook al daarbuiten.

Het lijdt weinig twijfel dat de absolute hoogtepunten van Van der Poel er ook in 2026 op de weg zullen komen, ondanks een voorlopig weer perfect veldritseizoen. In de cross zal hij zondag nog eens de puntjes op de i zetten, is de verwachting. "Als Mathieu niks overkomt, zal er weinig aan te doen zijn", zegt Erwin Vervecken in Het Laatste Nieuws.

Niemand die dat tegenspreekt, maar ook nu reeds is hij op de weg misschien straffer uit de hoek gekomen. Niels Albert haalt een opvallend moment aan. "Die Strava-post van zijn 'MVDP Classic' in Spanje zien passeren? 215 kilometer aan 38,5 km/u en 295 watt gemiddeld!" Dat zijn cijfers die Albert toch grote ogen doen trekken.

Van der Poel legt er de pees op tijdens training

Die zogenaamde 'MVDP Classic' kwam er ruim twee weken geleden. Tijdens een pittige trainingstocht in Spanje legde Van der Poel er duchtig de pees op. Onder andere Jonas Rickaert, Edward Planckaert, Jasper Philipsen, Tim Van Dijke, Jordi Meeusen en Luke Verburg bevonden zich in zijn gezelschap. Voor hen was het wellicht afzien. 

Er hoeft dus niet aan geaarzeld worden: Van der Poel zal binnenkort wel klaar zijn om er bij Alpecin-Premier Tech weer een sterk wegseizoen van te maken. Eerst echter nog het veldritseizoen met een positieve noot afsluiten. Van der Poel legt de lat zodanig hoog dat enkel een wereldtitel dit weekend als goed genoeg beschouwd wordt. 

Prestige de drijfveer van Van der Poel

Lees ook... Van der Poel en Pogacar zijn factor, maar Declercq ziet iets terugkeren: "Geen sneer naar Evenepoel"
"Mathieu heeft de laatste jaren niet zo vaak moeten knokken in de finale om te winnen", weet Vervecken. "Het is Mathieu op zijn 31ste al lang niet meer om het geld te doen, maar puur om de prestige", omschrijft Albert de drijfveer van MVDP. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Mathieu Van Der Poel
Erwin Vervecken
Niels Albert

Meer nieuws

Hongerige Evenepoel is razend ambitieus en verspilt geen tijd om dat te onderstrepen

Hongerige Evenepoel is razend ambitieus en verspilt geen tijd om dat te onderstrepen

09:00
Niet iedereen wilde overwinning Evenepoel zien: tv-zender ligt onder vuur bij woedende kijkers

Niet iedereen wilde overwinning Evenepoel zien: tv-zender ligt onder vuur bij woedende kijkers

08:00
Van der Poel en Pogacar zijn factor, maar Declercq ziet iets terugkeren: "Geen sneer naar Evenepoel"

Van der Poel en Pogacar zijn factor, maar Declercq ziet iets terugkeren: "Geen sneer naar Evenepoel"

21:30
Stopt Van der Poel met crossen? Van Aert reageert met veel verbazing: "Ik kon het niet geloven"

Stopt Van der Poel met crossen? Van Aert reageert met veel verbazing: "Ik kon het niet geloven"

18:00
Ene ex-renner countert de andere: "Van der Poel kan klassement rijden in grote ronde"

Ene ex-renner countert de andere: "Van der Poel kan klassement rijden in grote ronde"

19:00
WK-organisatie treurt: niet-deelname Van Aert blijft niet zonder gevolgen

WK-organisatie treurt: niet-deelname Van Aert blijft niet zonder gevolgen

20:30
🎥 Thibau Nys & co zijn gewaarschuwd: Del Grosso doet nu reeds alle monden openvallen

🎥 Thibau Nys & co zijn gewaarschuwd: Del Grosso doet nu reeds alle monden openvallen

18:30
Evenepoel verwittigt vriend en vijand dat hij geen loze beloftes maakt

Evenepoel verwittigt vriend en vijand dat hij geen loze beloftes maakt

17:00
Evenepoel pakt ook individuele zege met geweldige solo, België heeft WK-medaille en Milan leert pijnlijke les

Evenepoel pakt ook individuele zege met geweldige solo, België heeft WK-medaille en Milan leert pijnlijke les

16:10
"Rot": voorlopig blijft het bij één medaille, grote naam baalt zwaar door afzegging voor WK veldrijden

"Rot": voorlopig blijft het bij één medaille, grote naam baalt zwaar door afzegging voor WK veldrijden

16:00
Plots is het weer helemaal terug: Evenepoel krijgt heel goed nieuws te horen

Plots is het weer helemaal terug: Evenepoel krijgt heel goed nieuws te horen

15:00
Sanne Cant is het niet eens met Paul Herygers en vreest voor één crosser

Sanne Cant is het niet eens met Paul Herygers en vreest voor één crosser

13:30
Zorgen om Nys na teleurstelling? Van Aert ziet duidelijke signalen

Zorgen om Nys na teleurstelling? Van Aert ziet duidelijke signalen

13:00
Geen medaille voor Belgen op WK? De Clercq geeft zijn ongezouten mening

Geen medaille voor Belgen op WK? De Clercq geeft zijn ongezouten mening

12:30
🎥 Unibet Rose Rockets krijgt mokerslag van de Tour de France

🎥 Unibet Rose Rockets krijgt mokerslag van de Tour de France

11:30
Laurenz Rex (Soudal Quick-Step) krijgt zwaar verdict na val aan hoge snelheid

Laurenz Rex (Soudal Quick-Step) krijgt zwaar verdict na val aan hoge snelheid

30/01
Kan Evenepoel de Tour winnen? Lodewyck rekent onder meer op... Vingegaard

Kan Evenepoel de Tour winnen? Lodewyck rekent onder meer op... Vingegaard

30/01
Van Aert spreekt met lof over Van der Poel en vreest voor de Belgen

Van Aert spreekt met lof over Van der Poel en vreest voor de Belgen

30/01
Herygers ziet duidelijke favoriete voor het WK en zegt ook waarom

Herygers ziet duidelijke favoriete voor het WK en zegt ook waarom

30/01
Ploegleider en Van Gils klaar en duidelijk over Evenepoel na debuut voor Red Bull

Ploegleider en Van Gils klaar en duidelijk over Evenepoel na debuut voor Red Bull

30/01
"Dat lukt nog niet": Wout van Aert geeft update over zijn enkelblessure

"Dat lukt nog niet": Wout van Aert geeft update over zijn enkelblessure

30/01
De Cauwer haalt aan wat grandioos verkeerd liep met Evenepoel bij Quick-Step

De Cauwer haalt aan wat grandioos verkeerd liep met Evenepoel bij Quick-Step

30/01
Angelo De Clercq doet smeekbede aan weergoden voor WK veldrijden

Angelo De Clercq doet smeekbede aan weergoden voor WK veldrijden

29/01
Ralph Denk houdt zich niet in over de confrontatie met Patrick Lefevere

Ralph Denk houdt zich niet in over de confrontatie met Patrick Lefevere

29/01
Niet alleen Van Aert: Vanthourenhout ziet gemiste kans voor andere Belg op WK veldrijden

Niet alleen Van Aert: Vanthourenhout ziet gemiste kans voor andere Belg op WK veldrijden

29/01
"Ze hebben het opgegeven": groot gevaar voor Vingegaard bij Visma Lease a Bike

"Ze hebben het opgegeven": groot gevaar voor Vingegaard bij Visma Lease a Bike

29/01
Als dat maar geen problemen geeft: organisatie WK veldrijden pakt uit met 'specialleke'

Als dat maar geen problemen geeft: organisatie WK veldrijden pakt uit met 'specialleke'

29/01
"Jullie, Vlamingen, zijn werkelijk ongelooflijk": Baas van Evenepoel houdt zich niet in

"Jullie, Vlamingen, zijn werkelijk ongelooflijk": Baas van Evenepoel houdt zich niet in

29/01
Hoe goed was de ploegentijdrit van Red Bull-BORA-hansgrohe? Dit denkt Evenepoel ervan

Hoe goed was de ploegentijdrit van Red Bull-BORA-hansgrohe? Dit denkt Evenepoel ervan

29/01
"In principe nog een jaar op de ziekenkas": Eli Iserbyt ziet echter andere optie

"In principe nog een jaar op de ziekenkas": Eli Iserbyt ziet echter andere optie

29/01
Eerste koers van het jaar voor Remco Evenepoel levert meteen knallende overwinning op

Eerste koers van het jaar voor Remco Evenepoel levert meteen knallende overwinning op

29/01
AlUla Tour: Belg vijfde bergop, andere betrokken bij zware crash aan 100 km per uur

AlUla Tour: Belg vijfde bergop, andere betrokken bij zware crash aan 100 km per uur

29/01
25 stuks bagage en fietsen verdwenen: EK begint met miserie voor Kopecky en co

25 stuks bagage en fietsen verdwenen: EK begint met miserie voor Kopecky en co

29/01
"Einde van een tijdperk": bekende veldritploeg stopt ermee na dit seizoen

"Einde van een tijdperk": bekende veldritploeg stopt ermee na dit seizoen

29/01
Meteen zorgen voor Remco Evenepoel? "Dat ben ik gewoon"

Meteen zorgen voor Remco Evenepoel? "Dat ben ik gewoon"

29/01
📷 OFFICIEEL Joris Nieuwenhuis heeft een nieuwe ploeg

📷 OFFICIEEL Joris Nieuwenhuis heeft een nieuwe ploeg

29/01

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert Thibau Nys Jonas Vingegaard Rasmussen Angelo De Clercq Lucinda Brand Eli Iserbyt Lotte Kopecky Fabrizio Guidi Sanne Cant Joris Nieuwenhuis Denise Betsema Tibor Del Grosso Emiel Verstrynge Hennie Stamsnijder Mauri Vansevenant Bobbie Traksel Patrick Lefevere Tim Declercq

Nieuwste reacties

Thierry D Thierry D over Visma-Lease a Bike in onzekerheid na val Van Aert: eerste indruk zaait twijfel over Zonhoven Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved