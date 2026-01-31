Van Impe komt met eis voor de dag over vergelijking tussen Merckx en Pogacar: "Dat kan toch niet?!"

Van Impe komt met eis voor de dag over vergelijking tussen Merckx en Pogacar: "Dat kan toch niet?!"
Foto: © photonews

Lucien Van Impe heeft als actief renner het tijdperk Eddy Merckx meegemaakt en kan nu genieten van het huidige wielrennen, met Tadej Pogacar als prominente figuur. Kom bij Van Impe echter niet af met vergelijkingen tussen die andere twee.

Qua materiaal en voeding is de wielersport in de loop der jaren enorm geëvolueerd. Dat werd door de organisatie van Velofollies aangehaald tijdens een interview met Van Impe op de fietsbeurs. "Wij zouden ons ook wel aangepast hebben. Denk je dat Merckx geen klasse beter zou zijn dan alle anderen als hij nu zou beginnen koersen?"

Hoewel er nu meer internationalisering is, is het niet zo dat Merckx destijds geen tegenstand had. "Denk je dat Merckx geen concurrentie had? Ik zal een stuk of twintig concurrenten van hem opnoemen. Nu kun je er geen twintig meer opnoemen. Je kunt misschien nog vijf of zes kanshebbers voor grote overwinningen opnoemen", meent Van Impe.

Van Impe verwerpt de vergelijking Merckx-Pogacar

Over één zaak is de Tourwinnaar van 1976 duidelijk: het is moeilijk om verschillende tijdperken te vergelijken. "Je kunt dat niet doen. Ze maken vergelijkingen tussen Eddy en Pogacar. Dat kan toch niet?! Merckx heeft meer dan 500 koersen gewonnen. Pogacar zal in heel zijn carrière geen 500 koersen rijden. Dat kun je toch niet vergelijken?"

Van Impe heeft tijdens zijn eigen actieve carrière Bernard Hinault nog meegemaakt. "Hinault benaderde voor mij Merckx het meest op basis van de manier waarop hij zijn koersen won. Nu kun je ook met Pogacar de manier waarop hij zijn koersen wint een beetje vergelijken. Maar jongens, trek alsjeblieft geen vergelijkingen met Merckx."

Iemand als Merckx komt er niet meer


Een 'kannibaal' zoals Merckx, een renner die enorm veel koersen rijdt en ze bijna allemaal wint, dat komt nooit meer terug. Dat is min of meer de boodschap van Van Impe. Lees ook nog eens wat die laatste te zeggen heeft over het Tour-potentieel van Evenepoel en Widar

