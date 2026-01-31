Goud is binnen! Belgische belofte pakt de wereldtitel

Aaron Dockx is de nieuwe wereldkampioen veldrijden bij de beloften. Onze landgenoot ging solo in de slotronde van het WK in Hulst.

Bij de start nam Sparfel meteen het veld in. Achter hen volgden Haverdings en Van den Boer. Even later probeerden de Fransen ruimte te creëren, maar de Nederlanders neutraliseerden dat snel.

Aan het einde van de eerste ronde nam Van den Boer de leiding in de grote groep. De Belgen waren goed vertegenwoordigd doordat ook Corsus opnieuw aansloot. In de tweede ronde vormden Van den Boer en Sparfel een eerste afscheiding, gevolgd door een Nederlands drietal.

Voorsprong voor Sparfel

In de derde ronde kon Van den Boer het tempo van Sparfel niet houden. Dockx en Corsus sloten daar opnieuw aan. De verschillen bleven groeien. In de vierde ronde schoof Dockx op naar de leiding van de achtervolgers. Hij kreeg het initiatief van Van den Eijnden en kon zo beginnen aan de inhaalrace richting Sparfel, die ongeveer tien seconden voorsprong had.

Bij het ingaan van de vijfde ronde had Dockx nog zeven seconden achterstand. Boven moest Sparfel afstappen om zijn tube goed te leggen, waardoor Dockx solo kon vertrekken. Van den Boer vertraagde vervolgens in de achtervolgende groep.

Sparfel probeerde opnieuw aan te sluiten, maar Van den Boer hield hem kort op. Dockx breidde zijn voorsprong uit tot twaalf seconden. In dezelfde ronde stapte Corsus huilend uit in de materiaalpost.





Finale

In de zesde ronde naderde Sparfel tot negen seconden. De Nederlanders verloren ondertussen de controle, terwijl Bisiaux even het tempo bepaalde. Bij de balken maakte Sparfel een fout, waardoor hij opnieuw terrein verloor.

In de slotronde hield Dockx een voorsprong van veertien seconden vast. De strijd om brons bleef open, maar vooraan kwam de wereldtitel niet meer in gevaar. Dockx rondde zijn solo af en pakte de gouden medaille.