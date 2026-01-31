Bijzonder slecht weer in Mallorca: organisatie grijpt in bij koers waar Evenepoel rijdt

Bijzonder slecht weer in Mallorca: organisatie grijpt in bij koers waar Evenepoel rijdt
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

De weersomstandigheden op Mallorca zorgen voor ingrijpende aanpassingen aan de Trofeo Andratx. De organisatie past het parcours en het tijdschema aan om de veiligheid te waarborgen.

Aanpassingen door zware storm in koers van Evenepoel

De manche van de Challenge Mallorca van vandaag wordt getroffen door een krachtige storm die over Spanje trekt. De organisatoren beslissen daarom het traject aanzienlijk in te korten. De wedstrijd, die normaal langer zou zijn, wordt met 26 kilometer verminderd.

Dat meldt Het Laatste Nieuws. Daarnaast schuift het startuur een half uur op. De koers tussen Andratx en de Mirador d’es Colomer blijft wel doorgaan, maar in een aangepaste vorm. Na de inkorting blijft er nog 121 kilometer over.

Parcours blijft grotendeels behouden

De belangrijkste beklimmingen blijven op het programma staan. Zowel de Puig Major als de slotklim blijven deel uitmaken van het verkorte traject. Enkel de eerste lus van het oorspronkelijke parcours wordt geschrapt.

Voor Remco Evenepoel is het de laatste wedstrijd van zijn verblijf op Mallorca. De olympisch kampioen rijdt er zijn derde koers in evenveel dagen tijd. Zijn ploeg Red Bull‑BORA‑hansgrohe hoopt op een nieuwe sterke prestatie.

Lees ook... Who else? Remco Evenepoel pakt drie op drie in Mallorca
Evenepoel won eerder al de ploegentijdrit en na een knappe solorit de Trofeo Serra Tramuntana. De ingekorte Trofeo Andratx moet duidelijkheid brengen over een mogelijke derde opeenvolgende zege. De omstandigheden maken echter duidelijk dat veiligheid vooropstaat.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Remco Evenepoel

Meer nieuws

Who else? Remco Evenepoel pakt drie op drie in Mallorca

Who else? Remco Evenepoel pakt drie op drie in Mallorca

16:15
🎥 Na goud bij de beloften: ontgoocheling door diskwalificatie van Belgische renster

🎥 Na goud bij de beloften: ontgoocheling door diskwalificatie van Belgische renster

16:30
Fabio Jakobsen niet te spreken na valpartij aan waanzinnige snelheden in AlUla Tour

Fabio Jakobsen niet te spreken na valpartij aan waanzinnige snelheden in AlUla Tour

16:00
Hongerige Evenepoel is razend ambitieus en verspilt geen tijd om dat te onderstrepen

Hongerige Evenepoel is razend ambitieus en verspilt geen tijd om dat te onderstrepen

09:00
Niet iedereen wilde overwinning Evenepoel zien: tv-zender ligt onder vuur bij woedende kijkers

Niet iedereen wilde overwinning Evenepoel zien: tv-zender ligt onder vuur bij woedende kijkers

08:00
Sven Nys zet Thibau met voeten op de grond en voorspelt toekomst van Van der Poel

Sven Nys zet Thibau met voeten op de grond en voorspelt toekomst van Van der Poel

15:00
Goud is binnen! Belgische belofte pakt de wereldtitel

Goud is binnen! Belgische belofte pakt de wereldtitel

14:10
Veel erger dan gedacht: Belg die op WK veldrijden ziek werd ligt in ziekenhuis

Veel erger dan gedacht: Belg die op WK veldrijden ziek werd ligt in ziekenhuis

14:00
Dwingend bevel van Paul Herygers voor Sven Nys nu zoveel Belgen ziek zijn

Dwingend bevel van Paul Herygers voor Sven Nys nu zoveel Belgen ziek zijn

13:00
Van Aert heeft frustraties, maar zet kinderen op eerste plek: "Geen haar op mijn hoofd dat hieraan denkt"

Van Aert heeft frustraties, maar zet kinderen op eerste plek: "Geen haar op mijn hoofd dat hieraan denkt"

11:30
Indrukwekkendste Van der Poel-moment van 2026 komt mogelijk nu al van buiten de cross

Indrukwekkendste Van der Poel-moment van 2026 komt mogelijk nu al van buiten de cross

10:00
Evenepoel verwittigt vriend en vijand dat hij geen loze beloftes maakt

Evenepoel verwittigt vriend en vijand dat hij geen loze beloftes maakt

17:00
Evenepoel pakt ook individuele zege met geweldige solo, België heeft WK-medaille en Milan leert pijnlijke les

Evenepoel pakt ook individuele zege met geweldige solo, België heeft WK-medaille en Milan leert pijnlijke les

30/01
Van der Poel en Pogacar zijn factor, maar Declercq ziet iets terugkeren: "Geen sneer naar Evenepoel"

Van der Poel en Pogacar zijn factor, maar Declercq ziet iets terugkeren: "Geen sneer naar Evenepoel"

21:30
Plots is het weer helemaal terug: Evenepoel krijgt heel goed nieuws te horen

Plots is het weer helemaal terug: Evenepoel krijgt heel goed nieuws te horen

30/01
WK-organisatie treurt: niet-deelname Van Aert blijft niet zonder gevolgen

WK-organisatie treurt: niet-deelname Van Aert blijft niet zonder gevolgen

20:30
Ene ex-renner countert de andere: "Van der Poel kan klassement rijden in grote ronde"

Ene ex-renner countert de andere: "Van der Poel kan klassement rijden in grote ronde"

19:00
🎥 Thibau Nys & co zijn gewaarschuwd: Del Grosso doet nu reeds alle monden openvallen

🎥 Thibau Nys & co zijn gewaarschuwd: Del Grosso doet nu reeds alle monden openvallen

18:30
Stopt Van der Poel met crossen? Van Aert reageert met veel verbazing: "Ik kon het niet geloven"

Stopt Van der Poel met crossen? Van Aert reageert met veel verbazing: "Ik kon het niet geloven"

18:00
Ploegleider en Van Gils klaar en duidelijk over Evenepoel na debuut voor Red Bull

Ploegleider en Van Gils klaar en duidelijk over Evenepoel na debuut voor Red Bull

30/01
"Rot": voorlopig blijft het bij één medaille, grote naam baalt zwaar door afzegging voor WK veldrijden

"Rot": voorlopig blijft het bij één medaille, grote naam baalt zwaar door afzegging voor WK veldrijden

30/01
Sanne Cant is het niet eens met Paul Herygers en vreest voor één crosser

Sanne Cant is het niet eens met Paul Herygers en vreest voor één crosser

30/01
Zorgen om Nys na teleurstelling? Van Aert ziet duidelijke signalen

Zorgen om Nys na teleurstelling? Van Aert ziet duidelijke signalen

30/01
Kan Evenepoel de Tour winnen? Lodewyck rekent onder meer op... Vingegaard

Kan Evenepoel de Tour winnen? Lodewyck rekent onder meer op... Vingegaard

30/01
Geen medaille voor Belgen op WK? De Clercq geeft zijn ongezouten mening

Geen medaille voor Belgen op WK? De Clercq geeft zijn ongezouten mening

30/01
🎥 Unibet Rose Rockets krijgt mokerslag van de Tour de France

🎥 Unibet Rose Rockets krijgt mokerslag van de Tour de France

30/01
De Cauwer haalt aan wat grandioos verkeerd liep met Evenepoel bij Quick-Step

De Cauwer haalt aan wat grandioos verkeerd liep met Evenepoel bij Quick-Step

30/01
Laurenz Rex (Soudal Quick-Step) krijgt zwaar verdict na val aan hoge snelheid

Laurenz Rex (Soudal Quick-Step) krijgt zwaar verdict na val aan hoge snelheid

30/01
Van Aert spreekt met lof over Van der Poel en vreest voor de Belgen

Van Aert spreekt met lof over Van der Poel en vreest voor de Belgen

30/01
Herygers ziet duidelijke favoriete voor het WK en zegt ook waarom

Herygers ziet duidelijke favoriete voor het WK en zegt ook waarom

30/01
"Jullie, Vlamingen, zijn werkelijk ongelooflijk": Baas van Evenepoel houdt zich niet in

"Jullie, Vlamingen, zijn werkelijk ongelooflijk": Baas van Evenepoel houdt zich niet in

29/01
"Dat lukt nog niet": Wout van Aert geeft update over zijn enkelblessure

"Dat lukt nog niet": Wout van Aert geeft update over zijn enkelblessure

30/01
Hoe goed was de ploegentijdrit van Red Bull-BORA-hansgrohe? Dit denkt Evenepoel ervan

Hoe goed was de ploegentijdrit van Red Bull-BORA-hansgrohe? Dit denkt Evenepoel ervan

29/01
Ralph Denk houdt zich niet in over de confrontatie met Patrick Lefevere

Ralph Denk houdt zich niet in over de confrontatie met Patrick Lefevere

29/01
Eerste koers van het jaar voor Remco Evenepoel levert meteen knallende overwinning op

Eerste koers van het jaar voor Remco Evenepoel levert meteen knallende overwinning op

29/01
Angelo De Clercq doet smeekbede aan weergoden voor WK veldrijden

Angelo De Clercq doet smeekbede aan weergoden voor WK veldrijden

29/01

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert Thibau Nys Angelo De Clercq Sven Nys Jonas Vingegaard Rasmussen Niels Albert Lucinda Brand Wout Poels Fabio Jakobsen Laurenz Rex Mario De Clercq Sanne Cant Lotte Kopecky Eli Iserbyt Denise Betsema Tibor Del Grosso Emiel Verstrynge Hennie Stamsnijder

Nieuwste reacties

Thierry D Thierry D over Visma-Lease a Bike in onzekerheid na val Van Aert: eerste indruk zaait twijfel over Zonhoven Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved