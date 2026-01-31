Bijzonder slecht weer in Mallorca: organisatie grijpt in bij koers waar Evenepoel rijdt

De weersomstandigheden op Mallorca zorgen voor ingrijpende aanpassingen aan de Trofeo Andratx. De organisatie past het parcours en het tijdschema aan om de veiligheid te waarborgen.

Aanpassingen door zware storm in koers van Evenepoel

De manche van de Challenge Mallorca van vandaag wordt getroffen door een krachtige storm die over Spanje trekt. De organisatoren beslissen daarom het traject aanzienlijk in te korten. De wedstrijd, die normaal langer zou zijn, wordt met 26 kilometer verminderd.

Dat meldt Het Laatste Nieuws. Daarnaast schuift het startuur een half uur op. De koers tussen Andratx en de Mirador d’es Colomer blijft wel doorgaan, maar in een aangepaste vorm. Na de inkorting blijft er nog 121 kilometer over.

Parcours blijft grotendeels behouden

De belangrijkste beklimmingen blijven op het programma staan. Zowel de Puig Major als de slotklim blijven deel uitmaken van het verkorte traject. Enkel de eerste lus van het oorspronkelijke parcours wordt geschrapt.

Voor Remco Evenepoel is het de laatste wedstrijd van zijn verblijf op Mallorca. De olympisch kampioen rijdt er zijn derde koers in evenveel dagen tijd. Zijn ploeg Red Bull‑BORA‑hansgrohe hoopt op een nieuwe sterke prestatie.

Evenepoel won eerder al de ploegentijdrit en na een knappe solorit de Trofeo Serra Tramuntana. De ingekorte Trofeo Andratx moet duidelijkheid brengen over een mogelijke derde opeenvolgende zege. De omstandigheden maken echter duidelijk dat veiligheid vooropstaat.