"Om de vier à vijf jaar": Belgian Cycling zit met grote plannen

Belgian Cycling licht de plannen toe voor het WK veldrijden van 2027 in Oostende. De organisatie presenteert een parcours waarin strand en hippodroom centraal staan.

Parcours met nadruk op iconische locaties in Oostende

Oostende wordt eind januari 2027 opnieuw gaststad voor het WK veldrijden. Tijdens een voorstelling in de marge van het huidige WK werd het traject toegelicht. De start- en aankomstzone komt opnieuw op de site van de Wellington Hippodroom te liggen, waar de renners eerst een technische sectie voorgeschoteld krijgen. Daarna volgt een oversteek richting het strand, ter hoogte van het Thermae Palace.

De vorige editie in 2021 vond plaats zonder publiek door de coronamaatregelen. De organisatie benadrukt dat de nieuwe editie volledig op beleving kan worden gericht. De combinatie van hippodroom en strand blijft een bepalend element in het ontwerp van het parcours.

Ambities van Belgian Cycling en UCI

Tom Van Damme, voorzitter van Belgian Cycling, kijkt vooruit naar de terugkeer van het WK naar de kuststad. “In 2021 moest het WK noodgedwongen plaatsvinden zonder publiek door COVID”, vertelt hij in Het Nieuwsblad.

Hij geeft aan dat de federatie toen alle inspanningen waardeerde en meteen bereid was een nieuwe volwaardige editie te ondersteunen. “Nu kunnen ze in Oostende gaan voor de totaalbeleving.” Hij voegt eraan toe dat België het WK graag regelmatig ontvangt. “We ambiëren overigens om het WK veldrijden elke vier à vijf jaar naar België te brengen”, licht hij de ambitieuze plannen toe.



Ook UCI-voorzitter David Lappartient reageert enthousiast op de plannen. Hij verwijst naar de wereldwijde aandacht voor de beelden van de strandpassages in 2021. “Hoewel fans de wedstrijden in 2021 niet ter plaatse konden bijwonen, gingen beelden van de crossen op het spectaculaire Noordzeestrand de hele wereld rond”, besluit hij. Hij verwacht dat de sfeer in de volgende editie volledig anders zal zijn. “Volgend jaar zal de sfeer helemaal anders zijn, met veel publiek om de renners/rensters aan te moedigen.”