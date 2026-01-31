Sven Nys zet Thibau met voeten op de grond en voorspelt toekomst van Van der Poel

Sven Nys zet Thibau met voeten op de grond en voorspelt toekomst van Van der Poel
Foto: © photonews

In Benidorm stond Thibau Nys voor het laatst samen met Mathieu van der Poel op het podium. Herhaalt dit tafereel zich straks op het WK veldrijden. En wat volgt er daarna?

Dat wordt door Sven Nys en Niels Albert besproken in Het Laatste Nieuws. Die laatste betreurt nog altijd dat Wout van Aert door zijn eerdere enkelblessure niet kan deelnemen. "Wout had voor strijd kunnen zorgen", is Albert zeker van zijn stuk. Nu wordt voor die strijd richting Thibau Nys gekeken. Alleen gaat vader Sven niet mee in die theorie.

"Ik twijfel. Omdat ik Thibau nog nooit een sterke cross heb zien rijden in Hulst." Met dit gegeven zet vader Sven zijn zoon meteen ook met de voeten op de grond. Het is duimen dat die eerste goede prestatie er zondag wel zal komen, want het zou zonde zijn om een unieke kans te laten liggen. "Je weet maar nooit dat Mathieu een mindere dag heeft."

Niels Albert ziet Van der Poel doorgaan tot Hoogerheide 2028

Als Van der Poel wel opnieuw de wereldtitel binnenhaalt, zwaait hij het veldrijden dat uit? "Ik geloof dat nooit", houdt Sven Nys daar geen rekening mee. Ook Niels Albert ziet Van der Poel na dit weekend nog doorgaan. "Hij zal in 2028 nog wereldkampioen willen worden in Hoogerheide, thuis bij vader Adrie. Voor de tiende keer dan."

Nochtans hebben Sven Nys en Niels Albert er niet helemaal dezelfde mening wordt. Nys denkt niet dat Van der Poel in Hoogerheide voor de tiende keer wereldkampioen wordt. "Negende keer. Want volgend seizoen zie ik hem effectief overslaan. Het is louter een gevoel." We zullen snel weten of Nys dit goed kan aanvoelen of niet.

Van Aert en Van der Poel blijven nostalgisch volgens Nys

Lees ook... Dwingend bevel van Paul Herygers voor Sven Nys nu zoveel Belgen ziek zijn
Ooit komt uiteraard wel de dag dat Van der Poel en ook Wout van Aert afscheid nemen van het veldrijden. De cross zal ook na hen verder leven, maar volgens Nys zal wel altijd met nostalgie teruggedacht zal worden aan het tijdperk van Wout en Mathieu. 

