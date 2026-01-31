🎥 Na goud bij de beloften: ontgoocheling door diskwalificatie van Belgische renster

De wereldtitel bij de vrouwen elite ging in Hulst naar Lucinda Brand. De wedstrijd kende een strak verloop waarin de favorieten al vroeg de toon zetten, maar een Belgische werd gediskwalificeerd.

Holland boven op WK veldrijden

In de openingsfase vormde zich snel een kopgroep met Brand, Alvarado en Pieterse. Het Nederlandse trio reed weg van de rest en bepaalde het tempo. Na ongeveer twintig minuten kwam Pieterse zwaar ten val langs het water, waardoor zij niet langer kon meestrijden voor de overwinning. De twee overblijvende Nederlandse rensters zetten hun duel onverminderd voort.

In de daaropvolgende ronden bleef het verschil met de achtervolgsters stabiel. Brand en Alvarado hielden elkaar nauw in het oog en wisselden elkaar af in het leidende werk. De omstandigheden op het parcours zorgden ervoor dat elke fout meteen gevolgen had voor de positie.

Beslissing in de finale

In de voorlaatste ronde plaatste Brand een versnelling. Ze sloeg een kleine kloof en bouwde die gestaag uit. Alvarado probeerde het tempo te volgen, maar de marge bleef groeien. Brand reed vervolgens solo naar de finish en verzekerde zich zo van haar tweede wereldtitel.

Achterin speelde zich een ander incident af. Marion Norbert Riberolle kwam samen met Kristyna Zemanova ten val. Nadien zocht de Belgische renster verhaal bij haar concurrente, wat door de jury werd beoordeeld als overtreding. De jury bestrafte Norbert Riberolle met de diskwalificatie.

De titelverdedigster, Fem van Empel, ontbrak in Hulst door haar eerdere beslissing om haar carrière tijdelijk te onderbreken. Ook Julie Brouwers stond niet aan de start wegens ziekte. De organisatie kijkt intussen vooruit naar de wedstrijden van zondag, met onder meer de junioren en de mannen elite op het programma.



