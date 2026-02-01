Wanneer stopt hij met crossen? Van Aert licht tipje van de sluier

Geen Wout van Aert op het WK veldrijden dit jaar, door zijn enkelblessure keek hij toe vanuit de zetel. Aan stoppen met crossen denkt Van Aert op dit moment nog niet.

Alleen als hij een reële kans had op de wereldtitel, zou Wout van Aert in normale omstandigheden toch aan de start gestaan hebben van het WK veldrijden. Van Aert had dan in de kerstperiode wel minstens één keer Mathieu van der Poel moeten kloppen.

Dat lukte Van Aert niet, waardoor de kans klein was geweest dat hij het WK in Hulst nog had toegevoegd aan zijn programma. Door zijn enkelblessure had Van Aert ook niet aan de start kunnen staan.

Hoe kijkt Van Aert naar WK veldrijden?

Naar het WK heeft Van Aert wel gekeken, hij plande er zelfs een halve rustdag voor in. Op welke manier kijkt Van Aert dan naar zo'n WK? "Ik kijk dan niet echt als liefhebber", zei Van Aert bij Live Slow Ride Fast.

"Ik reed er een maand geleden nog tussen, dan kijk ik altijd met zo'n bril van waar ik zelf had gezeten. Ik zie mezelf er wel nog altijd tussen fietsen. Als ik dat gevoel niet meer heb, dan ben een analist en geen prof meer", stelde Van Aert.

Aan een afscheid van de cross denkt Van Aert nog niet. Van Aert heeft nog doelen in het veld en hij vindt dat er ook nog voordeel uit te halen valt met het oog op het wegseizoen.