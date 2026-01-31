Veel erger dan gedacht: Belg die op WK veldrijden ziek werd ligt in ziekenhuis

Veel erger dan gedacht: Belg die op WK veldrijden ziek werd ligt in ziekenhuis
In aanloop naar het WK veldrijden werd de Belgische selectie onverwacht getroffen door ziekte. De situatie had gevolgen voor meerdere renners en beïnvloedde de voorbereiding op het kampioenschap.

Ziektegolf binnen de Belgische WK-selectie

Binnen korte tijd vielen vier Belgische renners weg door plotse gezondheidsproblemen. Het ging om Zita Peeters, Shanyl De Schoesitter, Julie Brouwers en Kay De Bruyckere. Hun forfait werd bevestigd vlak voor de tweede WK‑dag. De ploegleiding gaf aan dat de symptomen snel waren opgekomen en dat terugkeer naar huis noodzakelijk was.

Bij De Bruyckere bleek de toestand ernstiger. Zijn ploegleider gaf een duidelijke stand van zaken. “Het gaat niet zo goed met Kay”, zegt Mario De Clercq aan Sporza. De renner werd opgenomen in het ziekenhuis in Brugge, waar hij behandeld werd voor aanhoudend braken. “Hij stopt maar niet met overgeven en dat is vannacht begonnen.”

Onderzoek naar mogelijke oorzaak

Volgens de ploegleiding werd De Bruyckere eerder al ziek na de cross in Benidorm, maar leek hij midden in de week opnieuw fit genoeg om te trainen. De plotse terugval leidde tot vragen over de oorzaak. “Er moet dus iets gebeurd zijn met het eten in het hotel”, klinkt het. De ploeg wees erop dat ook andere delegaties gelijkaardige klachten hadden. “Ook de Luxemburgers zijn blijkbaar ziek en die zitten in hetzelfde hotel.”

Door de onzekere situatie kregen de renners de mogelijkheid om het hotel te verlaten. Bondscoach Angelo De Clercq gaf aan dat iedereen vrij was om thuis te overnachten. “Renners hebben de keuze om naar huis te gaan.” Verschillende renners maakten gebruik van die optie.

Thibau Nys besloot dezelfde dag nog naar huis te vertrekken na zijn verkenning van het parcours in Hulst. Hij wilde geen risico nemen met het oog op zijn wedstrijd op zondag. De Belgische kampioen gaf aan dat hij zich beter voelde bij een nacht rust in eigen omgeving.

