Van Aert heeft frustraties, maar zet kinderen op eerste plek: "Geen haar op mijn hoofd dat hieraan denkt"

Wout van Aert heeft soms wel met frustraties te maken. Zijn kinderen en zijn gezin komen ook op die momenten op de eerste plaats.

Tegelijkertijd wil Van Aert uiteraard nog zoveel mogelijk uit zijn wielercarrière halen. Dat betekent ook het bewandelen van een dunne lijn tussen ziek worden en de hoogvorm bereiken. Van Aert heeft het over het oplopen van ziektes gehad in de podcast Live Slow Ride Fast. "Jammer genoeg gebeurt het tegenwoordig te vaak."

Van Aert doet dus de vaststelling dat hij naarmate hij ouder wordt ook meer ziek wordt. "Vroeger werd ik naar mijn gevoel nooit ziek. Soms denk ik: zijn we met zijn allen niet wat sneller ziek sinds corona? Of komt het door de kinderen? Ik heb in ieder geval het gevoel dat ik de laatste jaren veel vatbaarder ben om ziek te worden. Daar ben ik vaak door gefrustreerd."

Van Aert wil niet afwijken van het normale

Zelfs als er door de kinderen meer bacteriën in huis zijn, gaat Van Aert niet al te veel maatregelen nemen ten voordele van zijn wielerloopbaan. Van Aert wil daar niet extreem ver in gaan. "Ik wil ook gewoon een normale papa zijn en een zo normaal mogelijke opvoeding aan de kinderen geven." Daar mag dus niet te veel van afgeweken worden.

Er komt een voorbeeld op in het hoofd van Van Aert wat hij zou kunnen doen maar waar hij resoluut voor past. "Het laatste dat ik wil is de kinderen van school houden om ziektes te vermijden of dat soort dingen. Er is geen haar op mijn hoofd dat hieraan denkt." Van Aert is totaal niet van plan om dat zijn zoontjes Georges en Jerome aan te doen.

Hopen dat Van Aert minder ziek wordt



Het is wel duimen dat Wout van Aert de ziektes in de toekomst weer wat meer kan vermijden. De impact hiervan werd afgelopen jaar vooral duidelijk in de Giro, toen hij in het begin van de grote ronde door een opgelopen ziekte niet voor het roze kon gaan.