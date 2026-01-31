Onder vuur voor ziekte van Belgen op WK: hoteleigenaar en bondsdokter reageren

Onder vuur voor ziekte van Belgen op WK: hoteleigenaar en bondsdokter reageren
Foto: © photonews

De ziektegevallen binnen de Belgische WK‑selectie leiden tot vragen over de oorzaak. Zowel het hotel als de medische staf reageren op de ontstane situatie.

Reactie vanuit het hotel

In het Belgische kamp wordt gespeculeerd over een mogelijke link met de maaltijden. Mario De Clercq gaf aan dat er iets met het eten in het hotel gebeurd moet zijn. De uitbaters van Hotel Serwir tonen zich verrast door die suggestie en benadrukken hun zorgvuldige werking. Laurens, de manager, vertelt dat zij gewend zijn om met topsporters te werken en dat alle producten dagelijks vers worden aangeleverd.

Het hotel verwijst naar zijn eigen keukenploeg, die volgens hen gespecialiseerd is in het bereiden van sportmaaltijden. De medewerkers geven aan dat zij dergelijke taken niet uitbesteden en dat zij voldoen aan specifieke voedingsvereisten. Daarnaast worden extra hygiënemaatregelen genomen, zeker in de winterperiode, met industriële schoonmaakmiddelen en bijkomende ontsmetting.

Laurens stelt dat zij opnieuw alle procedures zullen nalopen om volledige zekerheid te bieden. “We laten niets aan het toeval over”, klinkt het bij Sporza. Het hotel blijft in overleg met de Belgische federatie om de situatie te verduidelijken. Enkele renners verlieten intussen het hotel, maar het merendeel bleef ter plaatse. De kamers worden herverdeeld en opnieuw gecontroleerd.

Uitleg van de medische staf

Ondertussen blijft de Belgische ploeg kampen met meerdere zieken. Vier rensters moesten al afhaken en ook andere renners voelen zich onwel. De toestand van Kay De Bruyckere is het ernstigst, hij werd opgenomen in het ziekenhuis. De snelle ontwikkeling van de symptomen leidde tot vermoedens van voedselvergiftiging.

Bondsdokter Kris Van der Mieren ziet echter een andere oorzaak. Hij vertelt dat het goed mogelijk is dat zoiets zich snel verspreidt. Volgens hem gaat het om een virale infectie die momenteel veel voorkomt, zo voegt hij eraan toe in een reactie op Sporza. Hij geeft aan dat hij zelf eveneens ziek is, wat volgens hem het beeld van een besmettelijk virus ondersteunt.

Van der Mieren betreurt dat het hotel in een verdacht daglicht komt te staan. “Die mensen kunnen hier niets aan doen”, besluit hij. De medische staf blijft de situatie opvolgen terwijl de wedstrijden op het WK verdergaan.

WK Veldrijden

