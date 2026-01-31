Dwingend bevel van Paul Herygers voor Sven Nys nu zoveel Belgen ziek zijn

De Belgische selectie voor het WK veldrijden wordt geconfronteerd met meerdere ziektegevallen. De staf neemt maatregelen om verdere uitval te vermijden.

Meerdere renners ziek in Belgische WK-selectie, maatregelen volgen

Vier Belgische veldrijdsters en veldrijders zijn getroffen door dezelfde aandoening. De bondscoach meldt dat de teamarts met het nieuws kwam. “De dokter denkt aan een virale infectie”, klinkt het bij Sporza.

Hij verduidelijkt dat drie renners in de nacht ziek werden, terwijl een vierde al eerder symptomen had. “Zita, Julie en Kay zijn jammer genoeg deze nacht ziek geworden. Shanyl was al ziek en was nog niet in het hotel.”

Er circuleerde even een vermoeden dat ook Niels Vandeputte ziek zou zijn, maar dat wordt ontkracht. “Niels is oké en gaat straks nog fietsen.” Om verdere besmetting te vermijden, krijgt de selectie de keuze om buiten het hotel te overnachten. “Ik heb de beslissing gemaakt om iedereen de keuze te geven om thuis te gaan slapen.”

Herygers uit bezorgdheid en richt zich tot Nys

Cocommentator Paul Herygers begrijpt niet dat renners nog steeds kamers delen, terwijl dat doorheen het seizoen niet gebeurt. Hij had al telefonisch contact met Sven Nys, die volgens hem snel op de hoogte was van de situatie.

Herygers formuleert een duidelijke waarschuwing richting de vader van Thibau Nys. “Ontvoer hem! Weg ermee tot er duidelijkheid is”, is zijn dwingend bevel voor Nys en de bondscoach om alle complicaties te vermijden.