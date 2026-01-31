Who else? Remco Evenepoel pakt drie op drie in Mallorca

Remco Evenepoel heeft nu ook de Trofeo Andratx gewonnen. Het was de derde overwinning in evenveel koersdagen voor de renner van Red Bull-BORA-hansgrohe.

In de beginfase volgden de aanvallen elkaar snel op. Een eerste groep van vijf renners kreeg kortstondig ruimte, maar het peloton hield de situatie strak in handen. Tijdens de beklimming van de Coll de Claret groeide de kopgroep uit tot zeventien renners, al bleef de voorsprong beperkt. De controle van Red Bull‑BORA‑hansgrohe zorgde ervoor dat de leiders nooit volledig wegraakten.

Na de samensmelting op ruim 80 kilometer van de finish probeerden verschillende renners opnieuw weg te rijden. De samenwerking vooraan bleef wisselend, waardoor de marge schommelde. Op de Coll de Puig Major werd het tempo verder opgedreven en smolt de voorsprong van de leiders snel weg. Evenepoel hield zich in deze fase rustig, terwijl ploegmaats het ritme bepaalden.

Finale richting slotklim

Op vijftig kilometer van de meet versnelde Evenepoel samen met Maxim Van Gils. De aanval zorgde voor een nieuwe kopgroep waarin ook Ivan Romeo en Christian Scaroni zich toonden. De situatie bleef echter veranderen door tegenaanvallen en hergroeperingen. In de afdaling zette Evenepoel zich op kop om het tempo hoog te houden.

Met nog dertien kilometer te gaan moest Diego Pescador lossen wanneer het tempo opnieuw de hoogte in ging. De Mirador d’Es Colomer naderde en het leidersduo Evenepoel‑Rondel begon de slotklim met een bonus van ongeveer een halve minuut. De voorsprong op de achtervolgers liep verder op tot meer dan 45 seconden.

Drie op drie In de laatste kilometers volgde de beslissende versnelling. Mathys Rondel kon het tempo niet meer volgen, waardoor Evenepoel alleen richting de finish reed. De aanval bleek voldoende om zijn derde overwinning in evenveel dagen veilig te stellen.