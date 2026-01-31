Fabio Jakobsen niet te spreken na valpartij aan waanzinnige snelheden in AlUla Tour

De valpartij in de AlUla Tour leidde tot zware verwondingen bij drie renners. Fabio Jakobsen reageert scherp op de omstandigheden waarin het ongeval gebeurde.

Ernstige gevolgen voor drie renners na zware valpartij in AlUla Tour

Onderzoek in het ziekenhuis bracht aan het licht dat Laurens Rex drie ruggenwervels brak, al kon hij de rit nog uitrijden. Fabien Grellier liep geen breuk op, maar wel een ernstige scheurwonde waarvoor een onmiddellijke ingreep nodig was. Ook Davide Stella moest worden geopereerd en brak bovendien zijn pols.

Volgens aanwezigen nam Stella in de steile afdaling te veel risico. Hij raakte een in het wegdek verankerd element, kreeg een lekke band en verloor de controle, waarna de andere twee renners werden meegesleurd. De snelheid lag volgens hen boven de honderd kilometer per uur.

Fietsen zijn niet gemaakt voor dergelijke snelheden

Fabio Jakobsen reed achter de groep en benadrukte hoe gevaarlijk de situatie was. “Ik remde pompend, dat moet je volgens mij doen in dit soort steile en supersnelle afdalingen”, klinkt het. Hij voegde eraan toe dat hij vooral opgelucht was dat niemand tegen de rotswand terechtkwam. “Deze snelheden zijn krankzinnig. Eigenlijk denk ik dat onze fietsen en dunne bandjes hier niet voor zijn gemaakt.”

De sprinter weet uit eigen ervaring hoe zwaar een val kan zijn. In 2020 belandde hij in coma na een crash in Polen. “In zo’n afdaling ga ik alle risico’s uit de weg. Deze snelheden zijn krankzinnig”, zei de Nederlander over de afdaling in Saoedi-Arabië.



Ploeggenoot Frits Biesterbos bevestigde hoe extreem de omstandigheden waren. “Ik zag dat mijn topsnelheid 116 kilometer per uur was. Dat is wel eng ja”, reageerde die. Hij benadrukte dat één fout fataal kan zijn en dat de valpartij dat opnieuw aantoonde.