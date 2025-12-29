🎥 Van Lefevere was het verboden: Kopecky sluit 2025 af met riskant uitstapje

🎥 Van Lefevere was het verboden: Kopecky sluit 2025 af met riskant uitstapje
Lotte Kopecky is zich al aan het klaarstomen voor het nieuwe wielerseizoen. De voormalige wereldkampioene op de weg ging nog even skiën om het jaar goed af te sluiten.

Voor Lotte Kopecky was 2025 een bewogen jaar. Ze won de Ronde van Vlaanderen als wereldkampioene, in de Tour wilde Kopecky voor het klassement gaan, maar dat mislukte helemaal. 

In 2026 focust Kopecky opnieuw volledig op de klassiekers, waar ze de voorbije jaren vooral in uitblonk. De tweevoudige wereldkampioene wil echter ook mentaal klaar zijn en deed nog een korte skitrip naar Frankrijk. 

"De zwaartekracht wint altijd", schrijft Kopecky op Instagram bij een video. "Een korte break in de voorbereidingen om het hoofd in de juiste richting te krijgen. Geen betere manier om het jaar te eindigen."

Van der Poel en Nys skiën ook graag

Kopecky is niet de enige toprenner die van skiën houdt, ook Mathieu van der Poel en Thibau Nys stonden in februari op de latten na het WK veldrijden om even het hoofd vrij te maken na hun seizoen in het veld. 

Niet alle ploegen zien hun renners echter graag op de latten staan. Patrick Lefevere verbood zijn renners bij Soudal Quick-Step om te skiën, wegens een te groot risico op blessures. 

Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Lotte Kopecky

