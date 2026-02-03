Van der Poel bereikt zelfs het onwezenlijke: heeft hij voor ontroering gezorgd?

Als een sportman iets onwezenlijks bereikt, maakt dat emoties los. Mathieu van der Poel heeft toch wel voor een bijzondere beleving gezorgd in Hulst.

Zijn fans waren vooraf al zegezeker, zoals het bordje aantoont op bovenstaande foto, dat de top drie van crossers met de meeste wereldtitels rangschikt. Heeft die achtste wereldtitel van Van der Poel ook Nederlands bondscoach Gerben De Knegt geraakt? "Dat is een groot woord, maar het leefde wel echt", reageert die laatste bij WielerFlits.

De Knegt zweert dat dit ook bij Van der Poel zelf het geval was. Die geeft vaak de indruk niet zo met records bezig te zijn, maar die achtste wereldtitel wou hij wel graag behalen. Zijn status wordt zo alleen nog maar grootser. "Er is vaak een discussie wie nou de beste of grootste crosser ooit is", beseft De Knegt maar al te goed.

Van der Poel neemt record over van De Vlaeminck

Op zijn 50ste weet De Knegt hoe lang die discussies al meegaan en hoe vaak de naam van Van der Poel hierbij is opgedoken. "Ik zit best lang in het veldritwereldje. De zeven wereldtitels van Eric De Vlaeminck was een onaantastbaar record. En nu is het in handen van Mathieu. Vul daar zelf de definitie maar van in." Dat doen we dan ook.

Zoals de meesten zullen we Van der Poel voortaan beschouwen als de beste crosser aller tijden, ook al krijgt vader Adrie het niet over zijn lippen dat zijn zoon dit ook effectief is. Misschien was het vooral belangrijk om In Nederland geschiedenis te schrijven. "Het is echt uniek, ook nog eens in eigen land. Dat maakt het voor Mathieu ook extra speciaal."

De Knegt uit respect voor Van der Poel

Lees ook... Van der Poel weet flink te cashen: bankrekening gespijsd met dit prijzengeld›

De Knegt heeft in elk geval gemerkt dat Van der Poel in zijn voorbereiding op het WK veldrijden niets aan het toeval overliet. "We moeten groot respect hebben dat iemand met al zo’n groot palmares, daar ook nog voor wil gaan.”