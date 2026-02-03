Lyrische crosser gelooft niet in afscheid Van der Poel en geeft hem stempel die hij verdient

Mathieu van der Poel heeft zijn afspraak met de geschiedenis niet gemist. Hij krijgt een stempel mee die nu echt wel helemaal verdiend is.

Joris Nieuwenhuis, die zelf vierde eindigde op het WK veldrijden, kijkt er niet van op dat Van der Poel met de zege aan de haal ging. Dat blijkt uit de reactie van de Ridley-crosser bij In De Leiderstrui. "Ik weet niet anders, hij wint al vanaf de nieuwelingen en junioren. Dat ga je een beetje normaal vinden, maar dat is het natuurlijk helemaal niet."

Nieuwenhuis beseft dat Van der Poel geschiedenis heeft geschreven door de enige te worden met acht wereldtitels. "Hij is de eerste ooit met acht overwinningen, echt een levende legende, nu al." Grote woorden, die weliswaar op hun plaats zijn. "Wat hij nu laat zien, heeft laten zien en nog gaat laten zien, daar heb ik alleen maar respect voor."

Van der Poel maakt het telkens waar

Een goede verstaander leert dat Nieuwenhuis er dus totaal niet vanuit gaat dat dit de laatste cross van Van der Poel was. Nieuwenhuis vindt het straf hoe Van der Poel altijd de verwachtingen waarmaakt. "Iedereen weet dat hij het gaat doen en dan doet hij het ook. Er kan altijd iets gebeuren, maar om één of andere reden gebeurt dat niet bij hem."

Het is haast onmogelijk, maar op de een of andere manier lijkt Van der Poel ook hier controle over te hebben. Van der Poel heeft wel het imago om niet zo hard bezig te zijn met mijlpalen of records. "Hij zegt dat die lijstjes hem niet boeien, maar ik denk dat deze achtste hem echt wel iets doet", aldus Nieuwenhuis. "Dit is iets voor de historie."

Prestatie Van der Poel om niet snel te vergeten

Het is alleszins iets om niet snel te vergeten als je alleen recordhouder wordt in een bepaalde discipline. Bovendien is het een mooi extraatje als je dat kan doen voor eigen volk. Van der Poel heeft het gevierd door een dag later op skivakantie te vertrekken.