Opvallend: Adrie van der Poel wil niet gezegd hebben dat Mathieu de beste crosser aller tijden is

Mathieu van der Poel is nu officieel de beste crosser aller tijden, toch? Zijn vader Adrie van der Poel krijgt dit echter niet over de lippen.

Reeds voor aanvang van het WK veldrijden 2026 bestempelden mannen als Sven Nys en Wout van Aert Mathieu van der Poel als de beste veldrijder aller tijden. Dat was misschien een tikkeltje te vroeg, want uiteindelijk moet je zoiets kunnen bekrachtigen met cijfers. Dat gaat nu, want Van der Poel is recordhouder met de meeste WK-zeges.

Adrie van der Poel stond na de meest recente wereldtitel van zijn zoon diverse media te woord. Onder andere bij In De Leiderstrui reageert Adrie op de suggestie dat Mathieu nu de beste crosser ooit is. "Van zijn generatie wel, ja. Maar aller tijden... Dat valt niet te vergelijken. Het is niet vanwege acht wereldtitels dat je de beste bent", vindt Adrie.

Sven Nys kon meer wereldtitels gepakt hebben

Die twee zaken brengt Adrie van der Poel niet met elkaar in verband. Hij schetst een beeld uit een ander tijdperk. "Sven Nys heeft twee wereldtitels, maar bij zijn generatie dacht toch ook iedereen dat hij er vijf of zes zou winnen? Het moet allemaal meezitten. Ik ben sowieso niet zo'n generatie-vergelijker en ook geen statistiekenman."

Dat is dan iets dat hij gemeenschappelijk heeft met zijn zoon. Mathieu van der Poel is ook niet de persoon die de hele tijd wakker ligt van statistieken, al deed het hem wel zichtbaar deugd om in Nederland zijn achtste wereldtitel te pakken. Eerder was hij ook al blij met het verbreken van het record van Sven Nys in de Wereldbeker.

Mathieu de beste voor de buitenwereld

Laat ons zeggen dat het toch die extra prikkel geeft, zelfs al ligt de focus er niet constant op. Of ze het nu zelf in de familie Van der Poel zeggen of niet: Mathieu zal wel degelijk voortaan beschouwd worden als de beste crosser ooit.