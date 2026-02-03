Van der Poel weet flink te cashen: bankrekening gespijsd met dit prijzengeld

Door het prijzengeld dat vooraf vastligt is het perfect mogelijk om te weten hoeveel Mathieu van der Poel verdiend heeft door zijn prestaties deze winter. Het door hem bij elkaar gereden bedrag is aardig opgelopen.

Het Nieuwsblad en Wieler Revue hebben berekend dat Mathieu van der Poel een totaal van 78 500 euro aan prijzengeld verdiend heeft met zijn veldritten. Voor het behalen van zijn wereldtitel heeft Van der Poel een cheque van de UCI gekregen ter waarde van 5000 euro. Dat is dus maar een klein deeltje van dat bedrag van 78 500 euro.

Een groot deel van het prijzengeld komt uit de Wereldbeker. Van der Poel heeft deelgenomen aan acht Wereldbekermanches, oftewel drie vierde van de volledige Wereldbeker. Het komt erop neer dat elke keer winnen een aardig centje oplevert. Van der Poel is inderdaad in elk van die acht crossen als winnaar over de meet gekomen.

Tweede eindzege in Wereldbeker

Al deze prestaties hebben Van der Poel ook aan de eindzege in de Wereldbeker geholpen. Dat levert hem meteen een mooie cheque van 30 000 euro op. Na de cross in Maasmechelen was hij al zo goed als zeker van eindwinst. Een dag later zette hij in zijn eigen Hoogerheide de puntjes op de i. Het is de tweede eindzege in zijn carrière.

Daarnaast had Van der Poel ook nog zijn verdiensten in andere crossen. In totaal reed hij dit seizoen dertien crossen en hij won ze allemaal. Dat levert dus 78 500 euro aan prijzengeld op. Dit is slechts een peulenschil van zijn totale inkomsten. Voor elke cross die niet tot de Wereldbeker behoort ontving Van der Poel immers ook startgeld.

Nog meer inkomsten voor Van der Poel via startgelden

De startgelden zijn voor de toppers in het veld een grote bron van inkomsten. Zelfs voor de Wereldbekermanches is het niet ondenkbaar dat organisator Flanders Classics een financiële stimulans voorziet.