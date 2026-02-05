Evenepoel was niet akkoord: Lampaert onthult waarom neutralisatie in tijdrit logisch was

In de Ronde van Valencia werd beslist om de tijdrit af te werken op wegfietsen en zonder tijdsverschillen aan te rekenen. Yves Lampaert toonde begrip, Remco Evenepoel iets minder.

Neutralisatie van tijdrit Ronde van Valencia

Door de weerstomstandigheden, een strakke wind tijdens de verkenning, besliste de organisatie om de renners niet te laten starten op hun tijdritfietsen en geen verschillen aan te rekenen voor het klassement.

Enkel de dagzege stond zo op het spel. Voor Remco Evenepoel een stevige domper, want de drievoudige wereldkampioen wilde in de tijdrit van 17 kilometer een kloof slaan om het eindklassement naar zijn hand te zetten.

Lampaert voor neutralisatie, Evenepoel niet

Yves Lampaert begreep die keuze voor neutralisatie. "Dit is beter naar de veiligheid toe", zei Lampaert bij VTM Nieuws. "Er staat echt enorm veel wind. Ik heb mee het initatief genomen."

Maar daar was zijn ex-ploegmaat het niet mee eens. "Remco (Evenepoel, nvdr.) was niet akkoord, maar we zijn met meerdere ploegen tot die conclusie gekomen." En dus moest Evenepoel zich schikken naar de keuze van de meerderheid.

Lampaert zelf nam tijdens de tijdrit geen risico's en deed het rustig aan. Hij wilde zijn voorjaar niet op het spel zetten met een mogelijke valpartij. Daar weet Mads Pedersen alles van, hij viel in de eerste etappe en liep een breuk aan zijn sleutelbeen en pols op.