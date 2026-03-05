Schrik van Pogacar? Niet alleen het parcours houdt Van der Poel weg uit Strade Bianche

Mathieu van der Poel laat de Strade Bianche opnieuw links liggen. Het parcours, maar ook de tegenstand is gewoon te zwaar voor de Nederlander om mee te doen voor de overwinning.

Vijftiende in 2020, winst in 2021 en vijftiende in 2023. Dat zijn de drie resultaten van Mathieu van der Poel in de Strade Bianche. Slechts drie deelnames, in een koers die hem op papier wel goed zou moeten liggen.

Parcours Strade Bianche te zwaar voor Van der Poel

Althans, dat was zo tot 2023. Sindsdien werd het parcours veel zwaarder, met zelfs bijna even veel hoogtemeters als Luik-Bastenaken-Luik. Voor Van der Poel is dat gewoon te zwaar, ook door de stevige tegenstand.

Sinds Van der Poel in 2021 won, heeft Pogacar drie keer gewonnen (2022, 2024 en 2025) en Pidcock in 2023. Zij zijn opnieuw de topfavorieten en daarbij komt ook nog het Franse toptalent Paul Seixas.

Sterk deelnemersveld in Strade Bianche

"Toen Mathieu in 2021 won, moest hij Bernal kloppen. Ook niet makkelijk. Maar stoot je straks op een Pidcock of een Pogacar aan 100 procent, zou het gewoon héél moeilijk worden voor hem", zegt Christoph Roodhooft bij Het Nieuwsblad.

"Dan kan Mathieu beter op andere wedstrijden focussen." Van der Poel staat maandag aan de start van Tirreno-Adriatico, om zich dan klaar te stomen voor Milaan-Sanremo op 21 maart.