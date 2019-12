Aaron Dockx zet suprematie in de verf bij nieuwelingen

Ook voor de beteren bij de nieuwelingen, was het diep gaan in de moeder der crossen in Overijse. De beste was ook deze keer Aaron Dockx. De renner van Iko-Crelan steekt er bovenuit bij de nieuwelingen en boekte al zijn zestiende overwinning van het seizoen.

Dockx ging in Overijse op pad met ploegmaat Jarne Ceulemans en de Nederlander David Haverdings van Meteoor Assen Roden. In de voorlaatste ronde kwam er afscheiding tussen de eerste drie in koers. Dockx begon toen aan zijn solo. Haverdings was de eerste achtervolger. Iben Rommelaere kreeg stilaan Ceulemans in het vizier. Dockx reed onbedreigd naar alweer een nieuwe overwinning. Haverdings hield vlot zijn tweede plek vast. Ceulemans hield nog net Rommelare af voor de laatste podiumplaats.