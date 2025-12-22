Van Aert populairder dan Van der Poel: Zonneveld geeft dé reden

In Antwerpen kwam er geen eerste duel tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Thijs Zonneveld zag wel hoe Van Aert op handen werd gedragen.

"Van der Poel krijgt aanmoedigingen in het algemeen, en in de slotronde ook wat boegeroep naar zijn hoofd door een paar dronken gasten. Maar de meeste aanmoedigingen waren toch voor Van Aert", zegt Thijs Zonneveld bij In De Waaier.

Mathieu van der Poel won in Antwerpen zijn tweede cross van het seizoen, Wout van Aert moest bij zijn rentree tevreden zijn met een zevende plaats. En toch was het publiek vooral blij dat Van Aert terug was.

"Van der Poel is de ster, waar mensen ook aan vragen of ze alsjeblieft even met hem op de foto mogen, terwijl Van Aert meer de man van het volk is, waar iedereen echt voor is. Er is eigenlijk maar één renner écht populair, en dat is Wout van Aert."

Waarom is Van Aert zo populair?

Volgens Zonneveld is Van Aert zo populair omdat hij vaak tegenslagen overwint. Hij is meer een underdog, terwijl Van der Poel degene is die in een ketel met toverdrank lijkt gevallen te zijn als kind.



"Van Aert is menselijker, maar heeft tegelijkertijd ook heel veel gewonnen. Zelfs in een 'slecht' jaar, waarin hij gewoon een etappe in de Giro en in de Tour won. Ik vind het mooi dat hij ook gewoon blijft komen naar de cross."