Moet Pogacar schrik hebben van hem? Evenepoel doet er nog schepje bovenop

Remco Evenepoel begint bij Red Bull-BORA-hansgrohe aan een nieuw hoofdstuk. Dat schrikt ook Tadej Pogacar af, maar Evenepoel twijfelt of hij dat wel meent.

Heeft Pogacar schrik van Evenepoel na transfer?

Na zeven jaar bij Soudal Quick-Step rijdt Remco Evenepoel over iets meer dan een week voor zijn nieuwe ploeg Red Bull-BORA-hansgrohe. Evenepoel wil daar zijn niveau opkrikken en jacht maken op de eindzege in de Tour.

Ook Tadej Pogacar kijkt nieuwsgierig naar hoe Evenepoel het zal doen bij zijn nieuwe ploeg. "Het schrikt me af dat hij beter zou worden", zei de wereldkampioen zelfs eind november.

Evenepoel wil beter worden dan Pogacar

"Ik heb er iets van opgevangen, ja. Maar of hij dat serieus zegt? Het kan ook zijn dat hij dat zegt om met mijn voeten te spelen", lacht Evenepoel bij Sporza. Maar hij wil wel beter worden, ook beter dan Pogacar.

Ook al beseft Evenepoel dat het heel moeilijk gaat worden, het is wel een van de redenen waarom hij de overstap heeft gemaakt naar Red Bull-BORA-hansgrohe. "Om erover te gaan, erop en erover."



Evenepoel weet ook dat het veel krachten zal kosten, maar hij is bijzonder gemotiveerd en had de stap nodig om door zijn plafond te breken. Hij hoopt dan ook een nieuwe top te bereiken in 2026 en Pogacar het vuur aan de schenen te leggen.